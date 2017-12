Concubini condamnaţi pentru înşelăciune

O constănţeacă de 35 ani a fost condamnată de Tribunalul Constanţa la cinci ani de închisoare pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, iar concubinul ei a primit zece ani de detenţie pentru aceeaşi infracţiune. Crina Elena Mihăiţă şi Marian Enache, de 40 ani, din localitatea brăileană Făurei, au atacat sentinţa şi ieri s-a judecat apelul la Curtea de Apel Constanţa. Singura prezentă în faţa instanţei a fost Crina Elena Mihăiţă, care a declarat că nu a comis nicio infracţiune şi că toată afacerea a fost pusă la cale de concubinul ei. „Deşi figuram ca administrator al societăţii Ali Prosperity SRL Constanţa, aveam cunoştinţe foarte limitate în acest domeniu, dovadă că 90% dintre partenerii de afaceri nu mă cunoşteau. O parte din cecuri le-am semnat în alb pentru că aşa îmi cerea Enache, iar eu aveam deplină încredere în el. Eram împreună de un an, aveam un copil şi am acceptat să fac tot ce mi-a cerut. Enache mi-a cerut să preiau eu firma pentru că el nu avea buletin de identitate şi nici încredere în celălalt asociat, Marius Dănuţ Nicolae. Ştiu că Enache folosea cecurile pentru încheierea contractelor, ce se întâmpla cu ele mai departe nu am ştiut niciodată”, a susţinut Crina Elena Mihăiţă. Avocatul lui Enache a cerut reducerea pedepsei de zece ani întrucât este prea mare, iar apărătorul Crinei Elena Mihăiţă a solicitat achitarea acesteia pentru că nu ea a săvârşit infracţiunea, iar participarea ei a fost fără vinovăţie. Instanţa a rămas în pronunţare. Potrivit rechizitoriului, în cursul anului 2004, cei doi au acţionat în calitate de administratori ai SC Ali Prosperity SRL Constanţa şi au achiziţionat de la diverşi parteneri de afaceri produse petroliere pentru care au „plătit” cu file cec fără acoperire. Anchetatorii spun că indivizii au reuşit să câştige încrederea furnizorilor comandând iniţial cantităţi mai mici de produse, pe care le achitau la timp, demonstrându-şi astfel seriozitatea. După ce reuşeau să-şi „adoarmă” partenerii de afaceri, cei doi administratori solicitau cantităţi importante de produse petroliere, pentru care emiteau filele cec fără acoperire. Prin intermediul acestei manevre, Mihăiţă şi Enache au înşelat nouă firme, printre care se numără SC Rompetrol Rafinare SA şi Societatea Naţională de Transport Feroviar Marfă. Prejudiciul provocat de cei doi administratori a fost estimat la suma de 512.380 de euro.