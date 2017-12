“Concurenţa - calea către competitivitate şi bunăstarea consumatorilor“

Consiliul Concurenţei şi Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa (CCINA) - Euro Info Centre au organizat, la sfîrşitul săptămînii trecute, un seminar cu tema “Concurenţa - calea către competivitate şi bunăstarea consumatorilor“. Manifestarea, la care au participat reprezentantul Inspectoratului de Concurenţă, Ioan Bădică, şi expertul Consiliului Concurenţei Bucureşti, Mihaela Violeta Toader, a avut ca scop sprijinirea societăţilor comerciale, întreprinzătorilor şi organizaţiilor patronale şi profesionale din judeţul Constanţa, în vederea desfăşurării activităţii pe piaţa unică europeană, prin informaţii practice şi utile, necesare pentru a face faţă rigorilor şi competiţiei generată de aderarea ţării nostre la structurile UE. Seminarul a fost organizat în condiţiile în care domeniul concurenţei reprezintă principalul pilon al pieţei unice europene şi afectează practic orice companie care activează pe această piaţă. În ceea ce priveşte România, prevederile acquis-ului în acest domeniu, transpuse în legislaţia naţională, au devenit obligatorii şi produc deja efecte, motiv pentru care trebuie să fie cunoscute, înţelese şi aplicate încă de acum, şi nu doar de la momentul aderării. Tot în cadrul seminarului a fost adusă în discuţie şi legătura dintre concurenţă şi competitivitate, capitol la care, din păcate, ţara nostră este mult în urma statelor din UE.

“După ce am avut o întîlnire cu mediul de afaceri din Năvodari, am organizat o astfel de întîlnire şi la Constanţa, dar sînt convins că nu va fi ultima manifestare de acest gen, pentru că momentul aderării bate la uşă, iar problemele nu vor întîrzia să apară, atît în cazul nostru în ceea ce priveşte implementarea legislaţiei în domeniul concurenţei şi a ajutoarelor de stat, cît şi în cazul agenţilor economici care trebuie să cunoască şi să aplice aceste norme. Consiliul Concurenţei desfăşoară un amplu proces de cunoaştere a mediului de afaceri pe baza unor studii de piaţă. De curînd, am reuşit să finalizăm o astfel de cercetare, în care am identificat poziţia pe care o ocupă fiecare agent economic în cadrul mediului de afaceri şi ponderea fiecărui gen de activitate în totalul activităţilor economice. Am reuşit să stabilim care sînt întreprinderile mari ale judeţului şi cîte întreprinderi mici, mijlocii şi micro-întreprinderi avem. De asemenea, am aflat care agenţi economici deţin poziţii de monopol sau de oligopol, deşi aceste informaţii sînt pur teoretice, deoarece pieţele concurenţiale nu sînt numai locale, ci şi zonale, naţionale sau multinaţionale“, a declarat Ioan Bădică. În cadrul seminarului au fost prezentate, printre altele, subiecte precum: informarea europeană în sprijinul firmelor prin Reţeaua Euro Info Centre, aplicarea regulilor de concurenţă şi implementarea regulilor în acest domeniu, fapte şi acte care cad sub incidenţa Legii Concurenţei, ajutoarele de stat şi, nu în ultimul rînd, scopul politicilor în domeniul ajutoarelor de stat.