Concurenţă acerbă pentru Zgarda de Aur

În timp ce Hollywood-ul pare a avea ochi doar pentru Uggie, starul patruped din filmul francez “L`Artiste / The Artist”, regizorul Martin Scorsese a ieşit la rampă pentru a-l promova pe dobermanul din filmul său “Hugo\"” obţinând in extremis pentru acesta o nominalizare la Golden Collar Awards, în traducere Zgarda de Aur. Uggie, un câine din rasa Jack Russell, a fost selecţionat de două ori la Golden Collar Awards, gală dedicată câinilor din cinematografia mondială, pentru evoluţiile sale din filmele “Waters for Elephants / Apă pentru elefanţi” şi din “L`Artiste / The Artist”, filmul francez care este considerat unul dintre marii favoriţi în cursa pentru premiile Oscar. Celelalte patrupede aflate în competiţie pentru a obţine o statuetă în formă de os sunt Cosmo din “Beginners”, Denver din “50/50” şi Hummer din “Young Adult”.

Într-o scrisoare deschisă, publicată weekendul trecut în Los Angeles Times, Martin Scorsese s-a declarat emoţionat, pe un ton vădit umoristic, de absenţa lui Blackie, dobermanul din filmul său “Hugo”, de pe lista câinilor nominalizaţi. Organizatorul ceremoniei, revista “Dog News Daily”, a promis însă luni să îl adauge pe Blackie pe listă, dacă cel puţin 500 de persoane vor da “Like” profilului său de pe Facebook. Un adevărat potop de mesaje prin care se solicita nominalizarea lui Blackie a apărut pe pagina sa de Facebook, de care organizatorii galei au luat act în cursul zilei de marţi. În scrisoarea lui deschisă, Martin Scorsese denunţa cu mult umor “prejudecăţile înrădăcinate” contra dobermanilor. “Terrieri Jack Russell au fost crescuţi în secolul al XIX-lea pentru vânătorile de vulpi, de un englez, reverendul John Russell. Dobermanii au fost crescuţi de un perceptor care se temea să nu fie bătut de contribuabili. Trebuie oare să condamnăm doar pentru acest lucru o rasă întreagă?”, afirma regizorul american.

La gala Golden Collar Awards, care va avea loc pe 13 februarie, la Los Angeles, vor fi acordate premii şi la categoriile Cel mai bun câine dintr-un film străin şi Cel mai bun câine dintr-un serial de televiziune.