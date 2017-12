Concurenţă mare: cinci candidaţi pe un colegiu

Biroul Electoral Central (BEC) a făcut o centralizare din care reiese că la alegerile din 9 decembrie pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului candidează în cele 43 de circumscripţii electorale un număr total de 2.456 de candidaţi. În ceea ce priveşte apartenenţa politică a candidaţilor, în cursa electorală intră 13 independenţi, iar din cele 12 partide şi alianţe care participă în alegeri, doar USL, ARD şi UDMR au candidaţi în absolut toate colegiile, anume 452. PP-DD are 450 de candidaţi, PRM trimite 287 de candidaţi, PER - 177, PPMT - 77, Partidul Poporului - 61, Partidul Alianţa Socialistă (PAS) - 20, Partidul Popular şi al Protecţiei Sociale (PPPS) - 8, Partidul Social Democrat al Muncitorilor (PSDM) - 5, iar Partidul Naţional Democrat Creştin (PNDC) are doi candidaţi. Norma de reprezentare pentru alegerea Camerei Deputaţilor este de un deputat la 70.000 de locuitori, iar pentru alegerea Senatului este de un senator la 160.000 de locuitori. Bătălia a început! Aspiranţii pentru un loc în Parlament au intrat oficial, începând de vineri, în campania electorală. (A.M.)