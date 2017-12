Concurenţă pentru iPhone

NOI ALTERNATIVE Nokia a prezentat, la New York, două smartphone-uri Lumia cu sistem de operare Windows Phone, cu care vrea să recâştige din vânzările pierdute în favoarea iPhone şi a telefoanelor cu sistemul Android. Investitorii nu au fost convinşi de atractivitatea celor două modele, iar acţiunile Nokia au scăzut cu peste 12%, la 2 euro pe unitate, pe piaţa europeană. Telefonul Lumia 920 are un ecran de 4,5 inch (11 cm) şi o cameră foto de 8,7 megapixeli cu lentile mobile care folosesc soft de stabilizare a imaginii, a declarat directorul general al Nokia, Stephen Elop, într-o conferinţă de presă la New York. Celălalt model, Lumia 820, are un ecran de 4,3 inch şi o cameră foto de 8 megapixeli, fără soft optic.

Ambele telefoane vor fi lansate la vânzare în trimestrul al patrulea al acestui an. Nokia mizează pe parteneriatul cu Microsoft pentru stimularea vânzărilor şi refacerea profitabilităţii companiei, după ce a rămas în urma concurenţilor săi. Producătorul finlandez de telefoane vrea să recâştige clienţi pe piaţa americană, în cadrul eforturilor de relansare pe piaţa mondială. Analiştii au avertizat că telefoanele Lumia vor întâmpina pe piaţă o concurenţă acerbă, având în vedere poziţia solidă a iPhone şi a aparatelor cu sistemul de operare Android al Google, inclus şi pe cele mai bine vândute modele ale Samsung.

AVANS MINIM Prezentarea modelelor Lumia conferă Nokia un mic avans, înainte ca doi rivali importanţi să îşi prezinte noile telefoane. Motorola Mobility, divizie a Google, urmează să prezinte în cursul acestei zile, la New York, unul din primele modele de telefoane full-screen în SUA. Apple urmează să facă prezentarea telefonului iPhone 5 pe 12 septembrie. Nokia, al cărei rating a fost redus în acest an la nivelul junk, nerecomandat investiţiilor, de către toate cele trei mari agenţii de evaluare financiară, a anunţat desfiinţarea a peste 20.000 de locuri de muncă şi a închis unităţi de producţie şi cercetare, în încercarea de rentabilizare a operaţiunilor. Compania finlandeză a avut o cotă de piaţă maximă de 32% pe piaţa americană în 2001, dar în trimestrul al doilea al acestui an, vânzările sale de smartphone au reprezentat doar 2% din piaţă, potrivit Strategy Analytics. Circa 90% din piaţa americană de profil a fost reprezentată de iPhone şi telefoane cu sistem de operare Android.

Amazon se pregăteşte pentru prezentarea noului model Kindle Fire, dar şi a Kindle „Paperwhite”. Mai mult, Amazon ar fi pregătit şi o surpriză: smartphone-ul Amazon cu Ice Cream Sandwich. Noul gadget, cu ajutorul căruia Amazon vrea să fure din cota de piaţă a Apple, va rula pe o versiune puternic modificată a sistemului de operare Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Zvonurile susţin că acesta implică si o colaborare cu Noki, astfel că Amazon ar putea înlocui obişnuitul Google Maps cu sistemul companiei finlandeze Nokia Maps. Compania finlandeză a anunţat deja că va avea un nou partener important ce va fi anunţat în curând. În ultimul timp, compania americană a încercat să cumpere cât mai multe brevete posibile în zona tehnologiei wireless, pentru a-şi apăra divizia smartphone de eventuale acuzaţii de încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală.

PREŢ MAI MARE iPhone 5 sau The New iPhone, cel mai aşteptat telefon al anului 2012, ar putea intra pe piaţă la un preţ destul de piperat faţă de versiunile precedente. Potrivit zvonurilor din presa internaţională, noul terminal al celor de la Apple ar putea ajunge pe piaţă la un preţ de circa 800 de dolari (fără contract) cu 50 de dolari mai mult în comparaţie cu cea mai scumpă variantă a modelului precedent. Motivul pentru care preţul ar fi mai mare este şi noua dimensiune a ecranului, care a implicat anumite costuri suplimentare. Apple a trimis, marţi, o invitaţie la un eveniment ce va avea loc pe 12 septembrie, la Yerba Buena Center for the Arts Theater din San Francisco. În tradiţia Apple, invitaţia nu oferă informaţii concrete cu privire la subiectul conferinţei, dar oferă mai multe indicii subtile că la acest eveniment grupul ar putea lansa noul telefon iPhone 5. Potrivit relatărilor de până acum, următorul iPhone va semăna destul de mult cu modelul actual, dar va fi mai mare şi, posibil, va veni cu un nou set de căşti.