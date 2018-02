Concurență serioasă pentru Dragnea la șefia PSD!

Social democrații își ascut săbiile, mai cu seamă că președintele PSD, Liviu Dragnea, își simte postul amenințat. Marian Oprișan, președintele Consiliului Județean Vrancea și un contestatar foarte aprig al liderului Camerei Deputaților, a anunțat că va candida pentru o funcție de conducere. Surse din PSD spun că Oprișan vânează chiar postul de președinte deținut de Dragnea. Confruntarea ar urma să aibă loc la Congresul extraordinar care ar avea loc în 10 martie. „Nu am candidat în 2015 la Congres pentru că am spus că nu candidez pentru că am un dosar, e dosarul meu, nu e dosarul partidului. De data asta, pentru că am demonstrat întregii naţiuni că sunt nevinovat şi nu am nicio legătură cu ceea ce mi-au fost aduse ca şi acuzaţii, vă spun cât se poate de clar că eu candidez la o funcţie de conducere în PSD”, a subliniat Oprişan.