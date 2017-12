Concurenţă sporită în transportul feroviar

Aproape 71% dintre cetăţenii UE se declară favorabili deschiderii concurenţei în sistemele naţionale şi regionale de transport feroviar, iar 78% dintre aceştia cred că măsura va fi în beneficiul călătorilor, conform unui sondaj special Eurobarometru, dat publicităţii ieri. Mai puţin de jumătate dintre europeni sunt mulţumiţi de propriile sistemele feroviare, respectiv 46%, deşi gradul de satisfacţie s-a ameliorat faţă de 1997, când acesta era de 41%. Nivelul de satisfacţie variază de la 67% în Finlanda, până la 18% în Bulgaria, fiind în general destul de scăzut în statele membre din Europa Centrală şi de Sud-Est, Cehia, Ungaria, Slovenia, Slovacia, Polonia, România, Bulgaria şi Grecia. Majoritatea europenilor, respectiv 72%, cred că deschiderea către concurenţă va avea o influenţă pozitivă în ceea ce priveşte preţul biletelor, în timp ce 71% cred că astfel vor fi ameliorate calitatea serviciilor pentru călători la bordul trenurilor. De asemenea, cei mai mulţi europeni (70%) cred că măsura va îmbunătăţi confortul şi curăţenia trenurilor, frecvenţa (68%), punctualitatea (66%), modul în care sunt administrate întreprinderile feroviare (63%) şi numărul de staţii sau rute care vor fi deservite (62%).

Majoritatea absolută a europenilor se aşteaptă ca o concurenţă mai mare pe piaţa feroviară să fie benefică pentru părţile interesate individuale, precum călătorii (78%), operatorii feroviari privaţi (68%) şi salariaţii operatorilor de transport feroviar (55%). În fine, 70% dintre cetăţenii UE doresc ca în urma sporirii concurenţei să beneficieze de servicii feroviare minimale, similare celor ale companiilor aeriene low-cost, iar 43% doresc dezvoltarea de servicii premium (mâncare, filme, ziare etc.). De asemenea, aproape două treimi (65%) dintre europeni doresc mai multe modalităţi de achiziţionare a biletelor, de exemplu online, prin intermediul telefoanelor inteligente sau la bord. În lunile următoare, CE vrea să adopte un nou pachet de măsuri, denumit cel de-al patrulea pachet feroviar, având ca scop deschiderea către concurenţă a pieţelor interne de transport feroviar de călători şi reducerea timpului necesar introducerii pe piaţă a materialului rulant, prin măsuri precum consolidarea rolului Agenţiei Europene a Căilor Ferate şi îmbunătăţirea guvernanţei în sectorul infrastructurii feroviare. Conform statisticilor, peste jumătate dintre europeni (55%) utilizează trenuri naţionale sau regionale cel puţin săptămânal (6%), de mai multe ori pe lună (4%), de mai multe ori pe an (19%) sau cel mult o dată pe an (26%). Pe de altă parte, mai mult de patru din zece europeni nu au folosit niciodată acest tip de trenuri (45%).