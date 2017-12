Concurs de creaţie pentru pasionaţii de franceză

Elevii pasionaţi de limba franceză vor putea participa la concursul de creaţie poetică francofonă lansat de Organizaţia Internaţională a Francofoniei, sub patronajul poetului Frédéric Jacques Temple, câştigător al premiului „Apollinaire” în anul 2013. Competiţia se adresează elevilor din şcolile primare, gimnaziale sau liceale din România, dar şi celor din ţări precum Albania, Armenia, Bulgaria, Macedonia, Republica Moldova. El face parte din activităţile organizate de „Săptămâna limbii franceze şi a francofoniei”, care sărbătoreşte cea de-a 19-a aniversare. Potrivit Ministerului Educaţiei Naţionale, concursul constă în a compune un poem în limba franceză care să aibă legătură cu numărul 19. Organizatorii au spus că textul va trebui să aibă un titlu şi să fie scris sub forma unui poem clasic sau modern, chiar şi sub forma unui cântec. Participanţii îşi pot trimite textele până în 3 martie. Concursul are două categorii de participanţi: 9 - 14 ani şi 15 - 18 ani, iar premiile se vor acorda în funcţie de ele. Printre acestea se numără un sejur lingvistic de trei săptămâni în Elveţia, la Universitatea din Geneva - Catedra de limbi străine, o tabără de vară la Buzău, un sejur cultural în Bulgaria, cu participarea la un atelier de creaţie literară animat de scriitorii Sylvie Dehors şi Martin Page, la Institutul Francez din Bulgaria - 17 martie, cărţi şi numeroase alte premii. Organizatorii recomandă celor interesaţi să consulte site-ul Centrului regional francofon pentru Europa centrală şi orientală (CREFECO): www.crefeco.org.

MICII FRANCOFONI Şi la Constanţa, anual sunt sute de participanţi la olimpiadă, concursuri regionale şi locale, din toate ciclurile de învăţământ. Inspectorul şcolar de specialitate pentru limba franceză, prof. Manuela Butuman, a declarat că anul trecut, la olimpiada de franceză, faza judeţeană, au fost 400 de elevi participanţi. Dintre aceştia, opt s-au calificat la faza naţională şi trei dintre ei s-au întors cu premii. Ioana Popescu, elevă în clasa a IX-a la Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” (CNMB), s-a întors acasă cu premiul I la etapa naţională, Alina Chiper - elevă în clasa a VII-a la Colegiul Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu” - a obţinut menţiune, iar Luana Bosoteanu - elevă în clasa a XI-a, tot la CNMB, a fost răsplătită cu un premiu special.