Concurs de pictură pentru elevi

An de an, ţările lumii îşi reunesc eforturile pentru a aminti oamenilor acestei planete importanţa şi ponderea pe care le are apa în viaţa fiecăruia. Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a desemnat ziua de 22 martie 1993, pentru prima dată, ca Zi Mondială a Apei, iar de atunci, Organizaţia Naţiunilor Unite stabileşte anual o temă ce evidenţiază probleme specifice referitoare la apa potabilă, în jurul căreia se desfăşoară acţiunile programate. Prin tema de anul acesta, „Apa şi energia”, se trage un semnal de alarmă asupra creşterii consumului de apă şi de energie, componente de bază ale vieţii, asupra creşterii economice şi progresului uman. Totodată, se evidenţiază interdependenţa celor două resurse: producţia de energie şi distribuţia acesteia necesită utilizarea resurselor de apă şi viceversa, aproximativ 8% din producţia de energie globală este utilizată pentru pomparea, tratarea şi transportul apei către consumatori, iar la final, pentru epurarea ei. Ca în fiecare an, SC RAJA SA Constanţa sărbătoreşte Ziua Apei alături de copiii constănţeni. SC RAJA împreună cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa organizează, în perioada februarie - martie, Concursul de pictură, desen şi grafică „Apa este viaţă!”. El se adresează tuturor elevilor claselor I-IV din şcolile constănţene. Desenele, în format A4 sau A3, vor fi înscrise în concurs de către îndrumătorii de proiect din cadrul fiecărei şcoli participante până la 10 martie 2014, respectând regula de cele mai bune zece desene pentru fiecare unitate de învăţământ. O comisie de jurizare, formată din reprezentanţi ai SC RAJA SA şi ai corpului didactic, ISJ, specializaţi în arte vizuale, va evalua toate lucrările primite şi va decide câştigătorii. Cele mai apreciate lucrări vor fi expuse la Palatul Copiilor din Constanţa, în perioada 15 - 23 martie 2014, dar şi în cadrul unei galerii foto pe site-ul www.rajac.ro. Vineri, 21 martie, în sala de festivităţi a Palatului Copiilor din Constanţa, vor fi premiate cele mai bune lucrări, câştigătorii fiind recompensaţi cu premii atractive.