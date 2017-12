Concurs de spart maşini între minori

Şotron, nouă pietre, hoţii şi vardiştii, frunza sunt doar câteva dintre jocurile copilăriei noastre, jocuri care ne aduc un zâmbet pe faţă de fiecare dată când ni le amintim. Alte timpuri, alţi copii... Acum distracţiile sunt diferite, iar banalele noastre bucurii apuse au fost înlocuite cu altele, de-a dreptul şocante dacă te uiţi la vârstele celor care le caută. Minorii din familiile dezorganizate scapă de sub controlul părinţilor şi îşi petrec tot mai mult timp în stradă. Alături de alţi adolescenţi, instituţionalizaţi în centre de plasament, pun la cale planuri ce capătă, din păcate, accente penale. Unii dintre aceşti minori profită de faptul că Poliţia nu le poate face nimic şi comit infracţiuni pe bandă rulantă. Legea permisivă împiedică arestarea unui adolescent sub vârsta de 16 ani, ceea ce deschide oportunităţi imense pentru hoţii cu experienţă care adeseori se folosesc de ei pentru a comite infracţiuni. În ultimele două săptămâni, Poliţia Municipiului Constanţa a fost asaltată de plângeri din partea celor care reclamau că maşinile le-au fost sparte. Autorii loviturilor sunt minori şi peste 70 de persoane vor fi nevoite acum să îşi repare singure distrugerile.

12 MAŞINI DISTRUSE Cel care le dă cele mai mari bătăi de cap oamenilor legii este un adolescent de 13 ani, instituţionalizat în Adăpostul de Zi şi de Noapte pentru Copiii Străzii. Dacă, până zilele trecute, acesta a acţionat singur sau însoţit de câţiva prieteni, în noaptea de miercuri spre joi, Nicuşor A. a racolat alţi doi minori pentru a-i instrui în comiterea de infracţiuni. După ce le-a explicat cum se sparge o maşină, Nicuşor A. a organizat un concurs pentru a vedea care dintre „ucenici” acţionează mai rapid. „Fiind îngrijoraţi de numărul mare de infracţiuni comise de minori, am dispus efectuarea unor pânde în zona Spitalului Judeţean. Am prins în flagrant patru minori, care au comis 12 tentative de furt şi distrugeri de autoturisme. Minorii, având vârste sub 14 ani, nu răspund penal”, a declarat şeful Secţiei 3 Poliţie Constanţa, cms. şef Valentin Grosu. Cinci dintre fapte au fost comise pe raza Secţiei 5, de un alt copil al străzii, Andrei I., tot de 13 ani, care a fost însoţit de Nicuşor A., iar celelalte şapte au fost comise pe aleea Mălinului, de pe raza Secţiei 3.

ANCHETE Cei patru minori au fost conduşi la sediul secţiei de Poliţie şi au recunoscut infracţiunile cu nonşalanţă. Pentru audierea lui Nicuşor A. şi a lui Andrei I., oamenii legii au cerut ajutorul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC), în cazul celorlalţi doi poliţiştii anunţând părinţii. Reprezentanţii DGASPC au declarat că la domiciliile minorilor se vor efectua anchete sociale şi, cel mai probabil, în cazul lor se va lua măsura supravegherii specializate. În cazul celorlalţi doi adolescenţi instituţionalizaţi, se va continua programul de consiliere psihologică.