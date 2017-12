Concurs de yachting în Portul Tomis

Peste 30 de tineri s-au întrecut pe apă, în acest final de săptămână, în cadrul concursului de veliere Trofeul Tomis, organizat de Yacht Club Regal Român. Competiţia a fost deschisă ambarcaţiunilor din clasele Optimist, Zoom 8, Laser 4.7 şi Lase Radial. Întrecerile regatei s-au desfăşurat în Portul Tomis şi au adunat la start sportivi de toate vârstele din ţară. „Vrem ca această competiţie să devină o tradiţie. Pentru că nu am avut foarte mult timp la dispoziţie, nu am reuşit să aducem şi concurenţi din alte ţări, dar, din 2013, va deveni un eveniment internaţional major”, a declarat membrul Consiliului Director al Yacht Club Regal Român, Ender Bolat. Soţia sa, Giselle Bolat, a declarat că cei mai mulţi participanţi, aproape 20, s-au încris la clasa Optimist (între 5 şi 12 ani). Performanţa costă întotdeauna, iar participarea la astfel de concursuri este foarte scumpă însă, pentru a te antrena în acest sport costurile nu sunt foarte ridicate. „Cred că 80% dintre copiii pe care îi avem la club nu au au o situaţie financiară foarte bună, dar bărcile sunt asigurate de cluburi, deci nu înseamnă că trebuie să-i cumpăraţi copilului un velier al cărui preţ creşte în funcţie de clasă şi se situează între 2.000 şi 5.000 euro”, a precizat Giselle Bolat. Antrenamentele sunt destul de dificile, iar micii campioni sau cei care îşi doresc locurile de pe podium spun că muncesc destul de mult, mai ales în vacanţa de vară. „Este al treilea an de când practic acest sport şi am şase cupe câştigate. Bunicul meu, tatăl şi o mătuşă iubesc foarte mult marea şi au făcut yachting. Cred că pasiunea o am de la ei. Mă antrenez cât de des pot, dar, în vacanţa de vară, îmi petrec opt ore în fiecare zi cu yachtul”, a declarat Andrei-Vlad Ion, în vârstă de 10 ani. Pentru toţi, acest sport înseamnă adrenalină, strategie, concentrare, responsabilitate, determinare şi disciplină, dar şi... foarte multă distracţie.