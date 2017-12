Concurs internațional de ciclism, unic în Europa

Județul Constanța va găzdui la 25 aprilie, pe plaja din localitatea Corbu, concursul de ciclism MTB din calendarul internațional al Uniunii Cicliste Internaționale (UCI) „Beach Race XCO”, singura competiție de acest gen din Europa care se desfășoară pe nisip. Evenimentul este organizat de Asociația Sportivă SanaSport și Sport Bilt, în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța, Bellotto SportWare, Federația Română de Ciclism, Uniunea Ciclistă Internațională, Jandarmeria Română Constanța și Let’s do it Romania. Întrecerea va atrage la start cicliști profesioniști din întreaga lume, întrucât se vor acumula puncte UCI pentru calificarea la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, din 2016. În plus, datorită unicității lui, evenimentul va reprezenta un mijloc inedit de promovare a litoralului românesc la nivel internațional. Este pentru a doua oară când județul de la țărmul mării găzduiește un astfel de concurs, după ce anul trecut, pe plaja Modern, s-a desfășurat „Doltcini XCO Muncitoresc”, competiție care a adus la start peste 200 de competitori.

„Beach Race XCO” se adresează atât cicliștilor profesioniști, cât și celor amatori, iar premiile vor fi acordate pentru ambele categorii. Profesioniștii vor fi premiați conform standardelor UCI, iar pentru amatori, organizatorii au pregătit premii pentru șase categorii, în funcție de vârstă și sex. De asemenea, sponsorii vor acorda și premii speciale (fair-play, pentru persoane cu dizabilități, cel mai tânăr concurent, cel mai în vârstă concurent și o tombolă dedicată tuturor concurenților). Traseul pe care îl vor parcurge cicliștii profesioniști și amatori are o lungime de 4,1 km, cu o diferență de nivel de 50 de metri, jumătate fiind pe plajă și jumătate pe coasta de acces pe faleză.

„După succesul extraordinar pe care l-am avut anul trecut cu „Doltcini XCO Muncitoresc“, evenimentul din acest an rămâne singura competiție de acest gen din Europa care se desfășoară pe plajă și dorim să facem o tradiție din asta pe litoralul românesc. Anul trecut s-a desfășurat pe plaja Modern din Constanța, iar pentru acest an am ales plaja Corbu, o plajă sălbatică, cu peisaje senzaționale, iar la anul, cine știe... Este, fără doar și poate, și o modalitate de promovare a litoralului românesc, dar și o competiție foarte serioasă, acreditată de Uniunea Ciclistă Internațională, în urma căreia sportivii vor primi puncte importante pentru Jocurile Olimpice de la Rio”, a declarat Sabin Ioan Andoniu, organizatorul „Beach Race XCO“.