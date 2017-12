Concurs la Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă

În perioada 24 - 25 noiembrie, Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă (SSAC) din cadrul Ministerului Transporturilor organizează un examen de admitere pentru cei care vor să devină aviatori. Cursul de pregătire „Formare piloţi avioane pentru transportul public” se va desăşura pe o perioadă de doi ani şi are ca scop pregătirea la un nivel de competenţă necesar operării în calitate de copilot pe aeronave multi - pilot, multi - motor, avioane destinate transportului aerian comercial. Candidaţii declaraţi admişi pe cele 20 de locuri beneficiază pe toată durata de pregătire de burse acordate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor. Pentru a intra în competiţie, tinerii care visează la o carieră în aviaţia comercială trebuie să aibă cetăţenie română, vîrsta cuprinsă între 18 şi 27 de ani şi studii liceale cu diplomă de bacalaureat. Potrivit reprezentanţilor Ministerului Transporturilor, dosarul de concurs trebuie să cuprindă o cerere de înscriere, diploma de bacalaureat sau adeverinţă eliberată de liceu, numai pentru absolvenţii de liceu din 2008, plus copie legalizată; copie legalizată după certificatul de naştere; cerere de înscriere; copie după buletinul de identitate, cazierul judiciar; patru fotografii tip paşaport şi chitanţa reprezentînd contravaloarea taxei de înscriere. De asemenea, tinerii trebuie să dovedească faptul că au aptitudinea biologică de zbor, cu certificat medical clasa 1, eliberat de Institutul de Medicină Aeronautică şi Spaţială, dar şi un nivel minim de performanţă la cunoaşterea limbii engleze. Aceasta este probă eliminatorie şi constă în susţinerea examenului de selecţie: probă scris şi oral. Standardul de performanţă pentru fiecare solicitant este considerat acceptat dacă în urma examinărilor sînt obţinute note de cel puţin 7,50 la proba scrisă şi cea orală, precum şi calificativul “admis” înregistrat sub semnătura comisiei de examinare pe legitimaţia de concurs. În vederea completării dosarului pentru susţinerea concursului de admitere se vor depune la secretariatul SSAC certificatul emis de Institutul Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială din care să reiasă rezultatul probei de aptitudine biologică: clasa I medicală şi cel de examinare la cunoaşterea limbii engleze din care să reiasă rezultatul probei “admis”.