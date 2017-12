Concurs pentru elevii interesați de o carieră în construcții

Facultatea de Construcții din cadrul Universității ”Ovidius” din Constanța (UOC) anunță lansarea ediției a III-a a concursului ”Creativitate și inovație în construcții”, din cadrul proiectului educațional ”Profesia de inginer constructor - prezent și viitor”. Scopul proiectului este de a desfășura activități de consiliere și orientare profesională a elevilor cu aptitudini, înclinații și interes deosebit pentru științele inginerești și în special pentru profesia de inginer constructor. În acest sens, având în vedere nevoia de ingineri constructori pe piața muncii, în contextul relansării domeniului construcțiilor prin investiții autohtone și străine, tinerii liceeni inteligenți, pragmatici, adepți ai științelor exacte trebuie să fie cât mai bine informați despre prezentul și viitorul profesiei de inginer constructor. Concursul cuprinde două secţiuni de proiectare: ”Casa visurilor mele”, unde echipe de elevi vor proiecta și desena cu ajutorul calculatorului o locuință, sub îndrumarea studenților de la Facultatea de Construcții, și ”Amenajări zone de agrement cu specific litoral”. În cadrul acestei secțiuni, liceenii vor concepe un spațiu de agrement (parc, plajă, port turistic etc.) pe faleza Constanța, sub îndrumarea cadrelor didactice de la liceul de proveniență. Proiectul propune, în principal, desfășurarea de întâlniri și discuții tematice cu specific de consiliere și orientare profesională cu elevii din cadrul liceelor constănțene. Se vor acorda premii câştigătorilor, prin intermediul sponsorilor angrenați de Facultatea de Construcții. Calendarul Ediției a III-a a concursului „Creativitate și inovație în construcții” este următorul: până pe 10 martie, are loc înscrierea echipelor participante la concurs, pe 12 martie concursul va fi lansat într-un cadru festiv, fiind și prima întâlnire dintre participanții la prima secțiune a concursului și studenții îndrumători. În perioada 12 martie - 2 aprilie vor avea loc întâlniri de lucru în cadrul concursului, pe 2 aprilie fiind termenul-limită pentru predarea lucrărilor către Facultatea de Construcții. Pe 4 aprilie vor avea loc susținerea și jurizarea lucrărilor și pe 6 aprilie va fi premierea participanților. Mai multe detalii privind proiectul educațional, precum și regulamentul concursului sunt disponibile pe site-ul Facultății de Construcții (http://www.constructii.univ-ovidius.ro). Proiectul educațional, ediția a III-a, face parte din seria manifestărilor dedicate împlinirii a 25 de ani de existență a UOC.