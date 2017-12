Concurs pentru integrarea în şcoală

Asociaţia Ovidiu Rom în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS) lansează un concurs pentru primăriile localităţilor din România (care îndeplinesc toate criteriile de eligibilitate), pentru a aduce la grădiniţă, în acest an şcolar, fiecare copil sărac din comunitate. Concursul va fi organizat la iniţiativa binecunoscutului actor american Ethan Hawke. The Alex Fund, un ONG american înfiinţat de mama actorului, Leslie Hawke, a donat 100.000 dolari pentru a ajuta comunităţile să înscrie la grădiniţă, în această toamnă, toţi copiii care trăiesc sub limita sărăciei. Comunităţile trebuie să îndeplinească, simultan, următoarele criterii de eligibilitate: existenţa unui mediator şcolar în comunitate, gravitatea problemei: numărul şi ponderea copiilor care nu merg la grădiniţă şi şcoală, capacitatea comunităţii locale de a implementa metodologia şi motivaţia comunităţii de a se implica în aducerea fiecărui copil la grădiniţă. Cinci comunităţi vor primi fiecare câte un grant de aproximativ 20.000 dolari pentru a fi folosiţi la înscrierea şi menţinerea în grădiniţă a copiilor în anul şcolar 2010-2011. Astfel, se vor aloca până la 200 de dolari pentru fiecare copil de grădiniţă a cărui familie trăieşte sub limita sărăciei.