Concursul de Creativitate în Fizică şi Tehnologii „Ştefan Procopiu”

Universitatea „Ovidius” Constanţa găzduieşte în perioada 28-30 mai 2010 faza naţională a Concursului de Creativitate în Fizică şi Tehnologii „Ştefan Procopiu”. Organizatorii din acest an ai concursului sunt Universitatea “Ovidius Constanţa” şi Societatea Română de Fizică – Sucursala Constanţa, Universitatea Maritimă Constanţa şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa care se alătură partenerilor tradiţionali din Iaşi (Universitatea \"Al.I. Cuza\" şi Universitatea Tehnică \"Gh. Asachi\"). Deschiderea concursului va avea loc vineri, 28 mai, ora 9.00, în Aula Magna a Universităţii Ovidius, b-dul Mamaia 124. Prof. univ. dr. Mihai Gîrţu, decanul Facultăţii de fizică, chimie, electronică şi tehnologia petrolului din cadrul Universităţii Ovidius, precizează: “Concursul a fost iniţiat în 1995 şi a evoluat treptat, remarcându-se prin diversitatea oportunităţilor oferite elevilor de a-şi afirma capacităţile creatoare într-un context interdisciplinar, indiferent de profilul şcolii pe care o frecventează. Dacă celelalte concursuri şcolare de fizică au un caracter tradiţional, limitându-se la o tematică rigidă şi la probe scrise şi, mai rar, de laborator, la concursul „Ştefan Procopiu”, elevii, individual sau în grup, sunt stimulaţi să-şi dezvolte propriile teme, modele şi metode de acţiune, teoretice sau practice. Titlurile celor nouă tipuri de diplome ce sunt acordate atestă grăitor filosofia foarte diferită a concursului, stimulând valenţe proprii fiecărui elev (Newton – gândire teoretică/analitică, Galilei – priceperea de a experimenta, Arhimede – gândire intuitivă, perspicacitate, Copernic – gândire flexibilă, Edison – inventivitate, Coandă – aptitudini technice în fizica aplicată, Jules Verne – imaginaţie ştiinţifică anticipativă, Einstein – originalitatea gândirii ştiinţifice, Procopiu – aptitudini speciale pentru disciplina fizică). Concursul are o viziune modern, bazată pe interdisciplinaritate şi stimularea tuturor competenţelor, inclusiv a celor complementare celor ştiinţifice, precum competenţe de comunicare, cele digitale, artistice, interpersonale etc. Participarea largă la acest concurs a demonstrat an de an că interesul copiilor depăşeşte limitele programelor de fizică. Elevii sunt dornici de a prezenta idei originale, machete, de a valorifica abilităţile dobândite în orele de laborator. Datorită diversităţii de aptitudini şi competenţe evaluate în cadrul acestui concurs, numărul de participanţi este, în medie de cinci, şase ori mai mare decât numărul elevilor ce participă la olimpiade”. Elevii judeţului Constanţa participă la concursul „Ştefan Procopiu” încă din anul 2000, iar numărul lor a crescut an de an depăşind 1.500 la fazele judeţene din ultimii doi ani. În acest an faza naţională prilejuieşte întâlnirea a circa 800 de tineri pasionaţi de fizică şi de aplicaţiile practice ale acestei ştiinţe din Alba, Bacău, Botoşani, Caraş-Severin, Hunedoara, Iaşi, Sibiu, Suceava, Vrancea, Vaslui şi Constanţa.