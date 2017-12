Concursul de desene de la Carrefour, la a XV-a ediţie

De Paşte, Carrefour România a organizat a XV-a ediţie a Concursului de desene şi a pregătit, cu această ocazie, mii de premii pentru elevii talentaţi din clasele I - VIII de la şcolile din toată ţara, inclusiv din Constanţa. Premiile cele mai mari, la care au visat toţi copii, cele 14 excursii la Disneyland, sînt oferite de Carrefour România şi împărţite în fiecare oraş în care există un hypermarket Carrefour. Concursul a fost organizat ca de obicei, pe două secţiuni. Pentru elevii din clasele I-IV, un concurs de colorat, pe machete special realizate, iar cei din clasele V-VIII au fost invitaţi să deseneze liber ce le inspiră lor Sfintele Sărbători de Paşte. Micii artişti au colorat, respectiv au desenat pe planşele special pregătite pentru ei, iar la sfîrşit, operele lor vor putea fi admirate în cadrul expoziţiilor din toate hypermarketurile Carrefour. Odată cu expansiunea sa, Carrefour şi-a intensificat activitatea în domeniul social, cultural, şi în ceea ce priveşte mediul înconjurător. Printre partenerii săi, în dezvoltarea proiectelor sociale, se numără organizaţii precum UNICEF, Samusocial Romania (programe ce vizează oamenii fără adăpost), Special Olympics (proiecte destinate persoanelor cu dizabilităţi), Fundaţia Scheherazade (ce are ca misiune să vină în ajutorul copiilor indiferent de mediul social din care provin, rasă, religie etc), Ovidiu Rom (promovarea oportunităţilor egale pentru persoanele defavorizate din România, prin educaţie, pregătire profesională şi dezvoltare comunitară), Salvaţi Copiii (organizaţie ce promovează şi apără drepturile copiilor din România, acordînd o atenţie deosebită copiilor aflaţi în dificultate)... Concursul de desene face parte astfel din strategia Carrefour de a se implica în toate segmentele vieţii sociale, atît pe plan umanitar, cît şi cultural. La concurs au participat peste 300.000 elevi, clasele I-VIII, de la 750 de şcoli care au primit machete de colorat şi planse în cele 16 oraşe din România. La Constanţa, au participat 14.800 elevi din 29 de şcoli. Desenele vor rămîne expuse în hypermarketurile Carrefour pînă la sfîrşitul lunii aprilie. „Sîntem mîndri de faptul că am reuşit să implicam în acest Concurs, elevi din 16 oraşe şi să fim, o dată în plus, alături de toţi aceşti copii talentaţi. La această ediţie, i-am îndemnat pe tinerii artişti să deseneze ce înseamnă Paştele pentru ei, şi-i premiem pe măsură: excursii în lumea de vis a Disneyland Paris. Carrefour, prin miile de premii pe care le oferă cu sprijinul partenerilor săi, îşi propune să-i încurajeze pe cei mici, cărora le mulţumim că ne-au împodobit magazinele cu superbele lor desene în perioada Paştelui!” a declarat Director Marketing Carrefour România, Andreea Mihai.