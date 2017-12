Cercul Militar din Constanţa a găzduit, sâmbătă, cea de-a II-a ediţie a concursului „Black Sea\", competiţie de street dance pentru copiii cu vârsta sub 14 ani. Ca şi ediţia precedentă, evenimentul s-a bucurat de o prezenţă masivă, atât în rândul concurenţilor, cât şi al publicului. Show-ul a început să se încălzească odată cu startul competiţiei la secţiunea de „3 vs 3”, spectatorii răsplătindu-i pe cei mici cu aplauze. A urmat secţiunea „Crew Show”, cu o atmosferă incendiară şi un microrecital susţinut de Erika Isac. Juriul, compus din Vuap Sever - coregraf antrenor, Alex - street dancer şi Benny Bboy, i-a recompensat şi el pe micii artişti cu premii venite din partea organizatorilor acestui eveniment, Mihaela şi Cristian Paţachia.

Concursul „Black Sea\" este unic, atât în Constanţa, cât şi în ţară, prin faptul că se adresează exclusiv celor cu vârsta până în 14 ani. „A fost o mare competiţie între copii. Îţi era mai mare dragul să vezi cum îşi repetau mişcările, cum părinţii îi pregăteau să iasă cât mai frumos şi cum toată sala exploda în aplauze la dansurile copiilor\", a declarat Mihaela Paţachia.

Pe prima treaptă a podiumului au ajuns, într-un final strâns, la secţiunea „3 vs 3”, Larisa Ion, Andreea Ion şi Ana Maria Deaconeasa. Locul al II-lea a fost ocupat de Ştefania Mosora, Amalia Rusescu şi Diana Pană, iar pe locul al III-lea s-au clasat Mihaela Dima Mihaela, Adriana Ivan şi Cristina Zaharia. La secţiunea „Crew Show”, câştigătorii sunt: New Force of Dance - locul I, Hall of Fame - locul al II-lea şi Total Dance Kids - locul al III-lea.

Partenerii evenimentului au fost: Action Television Production, Erika Power Systems şi Cercul Militar Constanţa.