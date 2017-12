Concursul Eurovision România, lovit din nou de scandal

România îşi desemnează, în această seară, artistul sau formaţia care va reprezenta ţara la concursul internaţional de muzică uşoară Eurovision 2015. Doisprezece concurenţi s-au calificat la Selecţia Naţională: Luminiţa Anghel, Alexa şi Aurelian Temişan, Voltaj, Băieţii, Blue Noise, Rodica Aculova, Cristina Vasiu, Tudor Turcu, Super Trooper, Ovidiu Anton, Lara Lee şi CEJ. Doar unui dintre ei va ieşi învingător din finala ce va avea loc la Craiova şi va fi transmisă în direct la TVR 1, TVR HD, TVR Internaţional şi online, pe TVR+, în această seară, la ora 20:30. Din păcate, și anul acesta selecția este afectată de scandaluri. Mai mulți fani ai acestui concurs acuză, printr-o scrisoare deschisă adresată preşedintelui TVR, Stelian Tănase, că jocurile deja au fost făcute în aşa fel să câștige trupa Voltaj. Se pare că Liana Stanciu, care este în comisia de selecție, a invitat trupa Voltaj la radio Magic FM unde lucrează pentru a lua membrilor trupei un interviu. Ceilalți concurenți au considerat că trupei Voltaj i s-a făcut prin această mediatizare o mai bună reclamă. Artistul Mihai Trăistariu nu crede că jocurile sunt deja făcute: ”Nu cred că s-a aranjat ceva. Tot acest 'scandal' mi se pare doar o greșeală de organizare. Ori erau chemați toți concurenții la interviul de la Magic FM, ori niciunul, dar oricum nu cred că un interviu la Magic FM dărâmă clasamentele la Eurovision". El a spus că merge pe mâna Luminiței Anghel în acest concurs. Liana Stanciu a spus că nu are nicio legătură cu acest scandal: "Nu eu am decis să vină trupa Voltaj în emisiunea de la radio. Anul trecut s-a scris că îmi favorizez soțul. Anul acesta s-a vehiculat povestea cu trupa Voltaj. Cam până unde poate merge chestia asta? Nu am nicio legătură cu trupa Voltaj. Întrebați managementul Magic FM de când se promovează Voltaj acolo. Ceea ce fac eu în TVR este o chestiune în legătură cu străinătatea. Eu nu fac parte din juriu și nici nu am stabilit juriul. Cine sunt eu să favorizez câștigătorii? Să fim serioși!".