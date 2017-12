Concursul „Mama şi copilul - emoţie şi fericire” şi-a desemnat câştigătorii

„Aşteptat cu emoţie, născut din iubire, un copil este o împlinire”. Plecând de la acest motto, participanţii la concursul „Mama şi copilul - emoţie şi fericire” - studenţi şi absolvenţi ai Facultăţii de Arte a Universităţii „Ovidius”, Catedra de Arte Plastice şi Decorative, dar şi cadre didactice, plasticieni profesionişti care au dat prestigiu evenimentului, au încercat să transpună ideea de maternitate în creaţiile lor, picturi sau fotografii.

Cele mai expresive şi originale lucrări din cele 71 înscrise în competiţie, purtând semnătura a 34 de „discipoli”, reunite în expoziţia „Mama şi copilul - emoţie şi fericire” (întregită cu alte nouă lucrări realizate de şase „maeştri”) au fost premiate, ieri, la Pavilionul Expoziţional Mamaia, în cadrul impresionantei Gale „10 oameni de valoare pentru Constanţa”, organizată de maternitatea Isis. De altfel, prima maternitate privată care şi-a deschis uşile în urmă cu doi ani, la malul mării, Isis Medical Center, este co-organizator al acestui inedit concurs, alături de Catedra de Arte Plastice şi Decorative a Facultăţii de Arte din cadrul Universităţii „Ovidius”.

Marian Burhală, recompensat cu Premiul I. Juriul a decis ca Premiul I să-i fie acordat tânărului artist plastic Marian Burhală, care s-a prezentat în competiţia artistică cu două tablouri de o sensibilitate deosebită: „Iubire de mamă” şi „Tânăra mamă”. Premiul al II-lea i-a revenit Alexandrei Bădilă, pentru lucrarea „Şi totuşi mărul...”, iar cu Premiul al III-lea a fost distins Cătălin Maftei, pentru „Mama şi pruncul”. „Sunt foarte emoţionat. Nu am mai participat la un eveniment de aşa amploare. Cel mai confortabil mă simt în faţa şevaletului. Lucrarea premiată este pictată chiar după model, modelul fiind prietena mea. Am vrut să sugerez prin gama cromatică foarte restrânsă, mai mult prin alburi, puritatea. Maestrul meu fiind Gheorghe Caruţiu, am luat foarte mult din stilul dumnealui, iar profesorul de masterat fiind domnul Horia Pastina, am încercat să fac o combinaţie. Mulţi m-au acuzat că aş copia, dar nu este adevărat, deoarece şi maestrul Cezanne a dus mai departe stilul maestrului său, Pissarro. Aşa că eu duc mai departe stilul şi ideile maestrului Caruţiu”, a spus Marian Burhală.

Câştigătorii locurilor doi şi trei au primit câte un album al expoziţiei „Mama şi copilul - emoţie şi fericire” şi o excursie în Bulgaria - cazare la un hotel de trei stele pentru cinci nopţi. Tot cu o excursie în ţara vecină, pentru două persoane, cu cazare la un hotel de cinci stele, a fost recompensat şi Marian Burhală, câştigătorul Premiului I.

Distincţii speciale. Premii speciale au primit din partea juriului: Silviu Miron, pentru lucrarea „Apa şi viaţa”, realizată pe placă de ciocolată, Andreea Voicu, pentru utilizarea contrastului clar-obscur în lucrarea „Pruncul”, Lucian Claudiu Manu, pentru creativitate - „Inocenţă” şi Adrian Gal, a cărui lucrare, „Sentiment matern”, a impresionat prin creativitate. Diplomele le-au fost înmânate câştigătorilor de către cei doi prezentatori ai galei, vedetele Neptun TV Andreea Badea-Hahui şi Mircea Taiss.

„Toţi creatorii s-au concentrat în efortul lor să realizeze o senzaţie, să transmită un mesaj, o idee, o informaţie directă sau codată despre lumea în care trăim, în speranţa că poate arta lor să schimbe lumea, să o facă mai frumoasă, să aducă bucurie, dragoste în sufletele mamelor şi ale copiilor şi să atragă atenţia asupra importanţei familiei, a legăturii sacre dintre mamă şi copil, în efortul necesar de perfecţionare spirituală şi morală care trebuie depus de societatea contemporană, care pare a-şi fi pierdut reperele sacre, înţelegerea, bunătatea, umanitatea, credinţa, frumuseţea”, a subliniat şeful Catedrei de Arte Plastice şi Decorative, conf. univ. dr. Daniela Ţurcanu-Caruţiu, care a expus alături de studenţi şi absolvenţi.

Membri onorifici ai Clubului Isis. Chiar dacă doar câţiva artişti au fost premiaţi, toţi participanţii şi cadrele didactice îndrumătoare au primit diplome de participare şi calitatea de membru onorific al Clubului Isis. Impregnate cu o poezie specială şi emanând o sensibilitate şi gingăşie magice, cele 80 de lucrări înscrise în concursul de creaţie plastică şi artă fotografică şi reunite în expoziţia „Mama şi copilul - emoţie şi fericire”, deschisă la intrarea în Pavilionul Expoziţional, au atras atenţia invitaţilor şi a participanţilor prezenţi, ieri seară, la eveniment. Frumoasele şi emoţionantele creaţii plastice şi fotografice vor decora prima maternitate privată din Constanţa.