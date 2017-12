Concursul Național „Made for Europe“, etapa județeană, la start!

Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Constanța organizează vineri, 24 martie, la Biblioteca Județeană „I.N. Roman” Constanța, Concursul Național „Made for Europe”, etapa județeană. Concursul este organizat anual, în vederea valorizării şi promovării experienţelor pozitive acumulate de unităţile de învăţământ preuniversitar în derularea proiectelor finanţate prin programele europene din domeniul educației și formării profesionale. Ediția din 2017 are o încărcătură simbolică aparte, întrucât se împlinesc 30 de ani de la lansarea programelor europene din domeniul educației și formării profesionale și 20 de ani de când unităţile de învățământ din România participă la aceste programe europene. La concurs s-au putut înscrie unitățile școlare care au produse finale rezultate din proiecte finanțate prin programe europene și încheiate în 2016. Etapa județeană a competiției presupune organizarea unei expoziții cu produsele finale ale proiectelor derulate de unitățile școlare înscrise în concurs. La nivelul județului Constanța, această expoziție va fi organizată vineri, 24 martie 2017, la Biblioteca Județeană „I.N. Roman” Constanța. În cadrul concursului vor fi jurizate 15 produse din zece unități de învățământ: Colegiul Tehnic „Tomis“ Constanța, Școala Gimnazială nr. 1 Ciocârlia, Școala Gimnazială „Viceamiral Ioan Murgescu” Valu lui Traian, Liceul Tehnologic „Gheorghe Miron Costin” Constanța, Grădinița „Cip și Dale” Constanța, Colegiul Național de Artă „Regina Maria” Constanța, Colegiul Tehnic de Marină „Alexandru Ioan Cuza” Constanța, Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu” Constanța, Școala Gimnazială nr. 30 „Gheorghe Țițeica” Constanța, Grădinița cu orar prelungit „Perluțele Mării” Constanța. În cadrul concursului se desfășoară următoarele activități: prezentarea produselor finale, în sesiune publică, de către elevi - reprezentanți ai unităților de învățământ înscrise în concurs, evaluarea produselor finale de către comisia județeană de concurs, afișarea rezultatelor și festivitatea de premiere. Rezultatele etapei județene a concursului „Made for Europe” vor fi transmise săptămâna viitoare la comisia națională a concursului, iar între 3 și 14 aprilie vor fi expediate produsele finale promovate pentru faza națională, la IȘJ Dolj. Expoziția națională va fi organizată între 15 și 24 aprilie, urmând în perioada 25 - 29 aprilie să aibă loc la Craiova vizitarea expoziției naționale, prezentarea produselor finale, evaluarea produselor finale de către comisia națională de concurs, afișarea rezultatelor și festivitatea de premiere, potrivit ISJ.