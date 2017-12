Autorităţile egiptene s-au arătat indignate pentru că un concurs care are ca scop alegerea celor şapte "noi minuni ale lumii", în urma unui sondaj realizat la nivel mondial, a îndrăznit să pună pe lista candidaţilor piramidele de la Gizeh, aflate în apropiere de Cairo. "Este singura din cele şapte minuni ale Antichităţii care mai există şi nu are nevoie de acest lucru, este grotesc!", a declarat Zahi Hawass, şeful Departamentului pentru Antichităţi din Egipt. Ministrul egiptean al Culturii, Farouk Hosni, este de aceeaşi părere şi îl acuză pe organizatorul concursului, Bernard Weber, de "autopromovare". Acesta a sosit în Egipt zilele trecute, dar nu a avut acces la niciun oficial egiptean. "Nu mi s-a mai întîmplat aşa ceva nicăieri în lume", a declarat Weber. În decembrie, regina Rania de Iordania l-a primit declarînd că este mîndră că site-ul de la Petra, oraşul roşiatic săpat în piatră, s-a situat printre finaliştii competiţiei. În anul 2000, acest fost asistent al regizorului italian Federico Fellini a iniţiat ideea alegerii prin eliminare a şapte locuri din lume care să devină "cele şapte noi minuni ale lumii". Bernard Weber a invitat cetăţenii lumii să îşi exprime opţiunile online pe site-ul special creat, www.new7wonders.com, sau prin mesaje telefonice. "Este primul vot global în favoarea diversităţii culturale. Am avut deja 24,5 milioane de răspunsuri", a spus Weber.

Cele şapte minuni ale Antichităţii sînt: Grădinile suspendate ale Babilonului, Statuia lui Zeus din Olimp, Colosul din Rhodos, Templul lui Artemis din Efes, Mausoleul din Halicarnas, Farul din Alexandria şi Piramidele din Gizeh. "M-am gîndit să nu includ piramidele în concurs dar internauţii le-ar fi adăugat oricum", a spus Weber, care este de părere că Egiptul ar trebui să profite de ocazie. Piramidele se regăsesc printre cele 21 de finaliste alese în urmă cu un an, dintr-un total de 77 de locuri, de un "comitet de experţi" prezidat de fostul secretar general al UNESCO, Federico Mayor. Printre finaliste se numără Marele Zid Chinezesc, Statuia Libertăţii din New York, Turnul Eiffel din Paris, Complexul Taj Mahal din Accra, Colosseum din Roma, Acropole din Atena şi complexul Macchu Picchu din Peru. Rezultatele concursului vor fi anunţate pe 7 iulie 2007, într-un spectacol organizat la Lisabona.