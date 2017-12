Concursul pentru studenţi „Dezbate România”, la a VI-a ediţie

Cea de-a VI-a ediţie a concursului pentru studenţi "Dezbate România", cu tema "România - Monarhie sau Republică?", are loc astăzi în Sala Senatului din incinta Universităţii Româno-Americane. "Dezbaterea privind monarhia în România şi reaşezarea sa în poziţia sa tutelară, în cadrul statului român, a apărut firesc în contextul unei renaşteri a curentului monarhist. Acum, în 2014, două echipe de studenţi dezbat tema monarhiei în România, eveniment care care a atras atenţia persoanelor publice. Şi-au anunţat prezenţa la eveniment: prof. univ. dr. Dan Voiculescu, Stelian Tănase - scriitor, istoric şi jurnalist, Cătălin Şerban - copreşedinte al Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei şi academicianul Răzvan Theodorescu", se arată într-un comunicat de presă de ieri al Fundaţiei „Dan Voiculescu“. Juriul, compus din Trisi Cristea - directorul general al Fundaţiei "Dan Voiculescu", Alessandra Stoicescu - jurnalist şi fondator al Intact Media Academy, Nicolae Iliescu - scriitor şi secretar ştiinţific al Bibliotecii Academiei Române, Daniel O. Bejan - scriitor şi Ovidiu Folcuţ - rector al Universităţii Româno-Americane, va avea dificila misiune de a desemna câştigătoare echipa care vine cu cele mai bune argumente. Potrivit regulilor de organizare a competiţiei, o echipă are calitatea de susţinătoare a temei, iar cealaltă, o poziţie contrară - ambele poziţii fiind susţinute cu argumente puternice. Premiul în valoare de 1.000 euro, oferit de Fundaţia „Dan Voiculescu“, va fi acordat echipei cu cele mai puternice şi creative argumente, care va convinge prin retorică, creativitate şi gândire critică. În cadrul finalei, Intact Media Academy va oferi ca premiu o bursă în valoare de 1.500 de euro la cursurile şcolii de televiziune IMA celui mai bun vorbitor din cadrul acestei ediţii, dintre cei patru desemnaţi pe parcursul celor patru dezbateri din concurs. Aflat la cea de-a şasea ediţie, concursul "Dezbate România", dedicat studenţilor, încurajează gândirea critică, capacitatea de argumentare şi prezentare şi oferă vocilor tinere cadrul necesar exprimării inteligenţei, creativităţii şi viziunii asupra unor teme de interes pentru România. Începând din 2010, concursul "Dezbate România" a oferit tinerilor mediul necesar dezvoltării abilităţilor de comunicare, însuşirii unor argumente şi desăvârşirii în calitate de formatori de opinie. Până în prezent, pe parcursul celor cinci ediţii ale concursului, peste 300 de tineri şi-au susţinut punctul de vedere pe teme dintre cele mai diverse şi de interes pentru tânăra generaţie. "Participarea la finala concursului este deschisă tuturor persoanelor interesate", precizează sursa citată.