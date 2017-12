Condamnat cu suspendare pentru uciderea unui biciclist surdomut

Un tânăr de 24 ani, din Cobadin, arestat pentru conducere fără permis şi sub influenţa băuturilor alcoolice, ucidere din culpă, fugă de la locul accidentului şi consumarea băuturilor alcoolice după producerea accidentului, a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare de Judecătoria Medgidia. În acelaşi dosar a fost judecat şi Ionuţ Băescu, de 20 ani, tot din Cobadin, în stare de arest, pentru conducere fără permis, încredinţarea autoturismului unei persoane care nu deţine permis şi favorizarea infractorului, care a primit un an de închisoare cu suspendare. În plus, ei sunt obligaţi să le dea părinţilor tânărului ucis suma de 10.000 de lei daune materiale şi 100.000 de lei daune morale. Sentinţa poate fi atacată cu apel la Tribunalul Constanţa. Potrivit rechizitoriului, pe 16 decembrie 2008, în jurul orei 21.00, Seciu a produs un accident de circulaţie în localitatea Cobadin, în urma căruia un tânăr de 28 ani, surdomut, ce se afla pe o bicicletă, a murit pe loc. Procurorii spun că Seciu se afla la volanul unui Volkswagen, înmatriculat cu numărul TX 0884 TX, iar Băescu, proprietarul maşinii, stătea pe scaunul din dreapta. Înainte de producerea tragediei, cei doi, împreună cu alţi amici, au băut într-un bar, iar la întoarcere, Băescu i-a cedat volanul lui Seciu, cu toate că nici acesta nu avea permis de conducere. Pe drum, la intersecţia străzilor Albinelor şi Zorelelor, din Cobadin, din cauza lipsei de experienţă, a vitezei şi a stării de ebrietate, Seciu a lovit un biciclist care circula în dreapta automobilului. În urma impactului puternic, Gener Abduraman, de 28 ani, din Cobadin, a fost aruncat de pe bicicletă şi a rămas fără suflare pe asfalt. Şoferul de ocazie a apăsat pedala de acceleraţie şi nu s-a oprit decât la locuinţa lui Băescu, unde au încercat să ascundă maşina, acoperind-o cu mai multe preşuri. Apoi s-au întors, pe jos, la locul accidentului, pentru a vedea ce s-a întâmplat cu victima. Când au văzut că biciclistul a murit, tinerii s-au întors acasă, hotărâţi ca, la primele ore ale zilei următoare, să dezmembreze autoturismul şi să-l facă dispărut. Între timp, poliţiştii au prelevat probe de la locul accidentului, au luat declaraţii şi, pe baza lor, au alcătuit un cerc de suspecţi. După mai bine de două ore şi jumătate, maşina implicată în accident a fost găsită de poliţişti în „ascunzătoarea” de pe strada Liliacului. Patru ore mai târziu, poliţiştii au reuşit să dea şi de urma şoferului fugar, care a fost supus testului Drager, iar acesta a indicat o alcoolemie de 0,40mg/l alcool pur în aerul expirat. Seciu a declarat că ar fi consumat băuturi alcoolice şi după producerea accidentului rutier soldat cu moartea biciclistului, ceea ce se constituie într-o infracţiune conform legislaţiei actuale.