Condamnat la 17 ani de închisoare pentru uciderea nepoţelului

Curtea de Apel Constanţa a respins, ieri, apelul declarat de Costel Geantîc, din localitatea constănţeană Cochirleni, împotriva condamnării sale la 17 ani de închisoare pentru comiterea infracţiunii de omor calificat. Magistraţii au considerat că argumentele bărbatului, care şi-a ucis cu sînge rece nepoţelul în vîrstă de doi ani, nu sînt suficiente pentru a-i reduce pedeapsa, menţinînd-o pe cea dată de Tribunal. Geantîc a negat comiterea faptei, cu toate că dovezile împotriva lui sînt solide. El a fost acuzat de mama copilului cu care se pare că trăia în concubinaj, în comuna Bărăganu, că i l-a lăsat în grijă pentru cîteva ore şi, la întoarcere, l-a găsit mort. „Cînd am plecat l-am lăsat sănătos, vioi, iar cînd m-am întors, l-am găsit întins pe pat, cu obrazul stîng vînăt, inconştient. Am ţipat şi am luat copilul în braţe, l-am udat cu oţet pe faţă în speranţa că îşi revine, dar degeaba. Geantîc nu a vrut să ne spună ce s-a întîmplat, dacă l-a bătut sau dacă a căzut băiatul din pat. Numai cînd a venit ambulanţa, m-a ameninţat să nu îl dau de gol că a bătut copilul, ci să zic că a căzut din pat. Am stat 11 zile la căpătîiul lui Nicuşor pînă cînd a închis ochişorii. Sînt convinsă că el l-a omorît, nu avea cine altcineva!”, a spus Eugenia Stanciu, mama îndoliată. Potrivit actului de inculpare, pe 26 ianuarie 2008, Costel Geantîc l-a bătut cu pumnii pe nepotul lui, Neculai Iordan Busuioc, de doi ani, pînă cînd l-a omorît. Apoi a dispărut de acasă şi timp de o lună s-a ascuns de oamenii legii. Judecătorii au emis, în luna februarie 2008, mandat de arestare în lipsă pe numele lui Geantîc. Copilul a murit după 11 zile de spitalizare din cauza leziunilor interne suferite în urma bătăii primite de la unchi. Geantîc a fost prins la începutul lunii martie 2008, cînd s-a întors în comuna Bărăganu. Bărbatul nu a opus rezistenţă în momentul arestării şi ar fi spus că nu ştia că este urmărit general şi că ar fi revenit în localitate pentru a-şi găsi un loc de muncă. Anchetatorii susţin că Geantîc a părăsit Penitenciarul de Maximă Siguranţă Poarta Albă în vara anului 2007, unde executase o condamnare pentru mai multe infracţiuni de furt. După eliberare el s-a dus la fratele său, care locuieşte în comuna Bărăganu, unde a muncit cu ziua şi a avut grijă de nepoţi. Pe tot parcursul procesului, Geantîc a avut o atitudine sfidătoare şi s-a luat la ceartă cu toţi martorii audiaţi de instanţă, zîmbind atunci cînd era acuzat. Sentinţa mai poate fi atacată cu recurs la instanţa supremă.