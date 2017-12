Condamnat pentru că a încercat să-şi calce prietenii cu maşina

Aflat sub influenţa substanţelor stupefiante, băut şi nervos, un tânăr din Năvodari a încercat să-şi calce cu maşina doi prieteni. Întâmplarea s-a petrecut pe 9 iulie 2012, în Năvodari, iar protagonistul a fost Ciprian George Olteanu, de 24 de ani, din localitate. Procurorii spun că, înainte de a-şi răni amicii, tânărul a băut împreună cu aceştia şi alţi doi bărbaţi într-un bar din Năvodari. La plecare, în jurul orei 08.00, cei cinci s-au luat la ceartă din senin, iar conflictul s-a stins la fel de repede precum a pornit. În vreme ce patru dintre ei au plecat pe jos, Olteanu s-a urcat la volanul maşinii sale, un autoturism Mitsubishi Space, şi i-a urmărit până la intrarea într-o parcare de pe strada Pescăruşilor, din Năvodari. În acel moment, Olteanu a apăsat pedala de acceleraţie şi s-a îndreptat în viteză spre prietenii săi, rănindu-i pe doi dintre ei, Ciprian Dănuţ Marica şi Sbarcea Ionuţ. Speriat de ceea ce a făcut, Olteanu a fugit acasă. Toată întâmplarea a fost înregistrată pe camerele de supraveghere din zona incidentului, iar procurorii spun că Olteanu a vrut să-i omoare pe cei doi. Câteva ore mai târziu, tânărul a fost ridicat de poliţişti şi arestat preventiv. După ce a fost trimis în judecată, el a declarat în faţa instanţei că nu a avut nicio clipă intenţia de a-şi omorî amicii. „Cred că i-am lovit din cauza neatenţiei, a consumului de alcool şi de etnobotanice. După incident, cineva, nu ştiu cine, mi-a spus să plec acasă pentru că aveam permisul suspendat şi eram şi băut. Am fugit!”, a spus Olteanu. El a fost condamnat, ieri, de Tribunalul Constanţa la şase ani de închisoare pentru tentativă de omor, conducere fără permis şi sub influenţa substanţelor stupefiante a unui autoturism. Decizia nu este definitivă.