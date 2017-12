Condamnat pentru că nu le-a plătit pensia alimentară copiilor săi

10:35:06 / 13 Octombrie 2017

Ne plata pensie alimentară

Buna ziua as dori si eu sa întreb am sentința de la tribunal fostul concubin este obligat de lege sa plătească 300 de lei pe lună din mai 2015 pana în prezent mai dat doar 2000 de lei deci are o restanță de 73000 de lei ce pot sa fac avem custodie comună are dreptul la vizită de 2 ori pe săptămână prima si penultima sâmbătă din luna doar in prezența mea când are vizită si nu are banii la dispoziție cel putin 30-50 de lei pt ai cumpăra ceva la fată scote tot felul de motive ba ca are cursa lunga ba ca are clienți si colac peste pupăză vorbeste lumea căci acuma ar avea o fetiță de 2 luni desi el neagă ca nu e al lui de demonstrat numi demonstrează ca nar fii al lui ce as putea face sa am doar eu custodia fetiței mele nu ma interesează asa tare pensia alimentară pe cat custodia pt ca am posibilitate de a o creste si de a merge cu ia în vacanțe în străinătate dar nu pot pt ca nu vrea sa semneze si sai facă pasaportul va multumeste anticipat