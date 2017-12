Condamnat pentru conducerea unei maşini sub influenţa alcoolului

Curtea de Apel Constanţa a judecat, ieri, recursul înaintat de procurorii constănţeni în dosarul unui bărbat din localitatea constănţeană Mihail Kogălniceanu împotriva sentinţei Tribunalului Constanţa, prin care acesta a fost condamnat la 11 luni de închisoare cu suspendare. Iniţial, Siman Alim, de 40 ani, a primit o pedeapsă de doi ani cu suspendare de la Judecătoria Constanţa, pentru conducerea unui autoturism pe drumurile publice sub influenţa băuturilor alcoolice, însă el a fost nemulţumit şi a atacat sentinţa cu apel. Procesul s-a mutat la Tribunalul Constanţa şi magistraţii au considerat că fapta lui nu a fost chiar aşa de gravă, aşa că i-au redus pedeaspa la 11 luni de închisoare cu suspendare. Ieri, în faţa instanţei superioare, Siman Alim a cerut, prin intermediu avocatului, să îi fie menţinută sentinţa de la Tribunal: „ Nu s-a suit la volan ca să se plimbe, ci abia reparase maşina şi voia să vadă dacă funcţionează cum trebuie. A parcurs o distanţă mică, în faţa blocului, fără a avea intenţia de ieşi pe drumul principal!” Cu privire la faptul că Alim nu s-a prezentat la niciun termen de judecată pînă ieri, apărătorul lui a susţinut că bărbatul a fost plecat la lucru în Spania, unde avea un contract de muncă ce nu i-a permis să vină în România. „Nu am dat dovadă de rea credinţă, am avut avocat angajat şi am ţinut mereu legătura cu el ca să ştiu cum merge procesul. Habar nu am de ce acesta nu a zis niciodată că ştie unde sînt plecat!”, a afirmat Siman Alim. Potrivit anchetatorilor, pe 19 februarie 2007, bărbatul a fost surprins în timp ce conducea un autoturism pe strada Nicolae Bălcescu din localitatea constănţeană Lumina, avînd o alcoolemie de 1,21 mg/l alcool în aerul expirat.