Condamnat pentru corupţie sexuală

Curtea de Apel Constanţa a decis, ieri, condamnarea lui Dumitru Botuşan, de 24 ani, din localitatea constănţeană Chirnogeni, acuzat că a încercat să îşi violeze sora de numai zece ani, la un an şi jumătate de închisoare cu executare, după ce a schimbat încadrarea juridică stabilită de procurori de tentativă de viol şi tentativă de incest în corupţie sexuală. Judecătorii au observat că raportul de constatare medico-legală efectuat pe 20 martie 2009 a concluzionat că fata „prezintă integritatea anatomică şi funcţională a himenului şi nu prezintă urme de violenţă”. În concluzie, sentinţa Tribunalului Constanţa de a-l trimite după gratii pentru şase ani a fost casată şi înlocuită cu cea de un an şi jumătate de detenţie în penitenciarul Poarta Albă. Potrivit rechizitoriului, la sfârşitul lunii martie 2009, Dumitru Botuşan s-a întors de la discoteca din localitate însoţit de un grup de prieteni. Cum părinţii tânărului erau plecaţi de acasă, petrecăreţii şi-au continuat distracţia şi au băut până aproape de ora 02.00. Tinerii s-au retras în cele cinci camere ale locuinţei părinţilor lui Botuşan, iar el a intrat în dormitorul unde se odihnea sora sa, Nina, de 10 ani, pe care a dezbrăcat-o şi, spun procurorii, a încercat să o violeze. Speriată, fata a început să ţipe, însă nu a fost auzită de nimeni. Timp de trei zile, copila nu a spus nimănui cele petrecute. Comportamentul schimbat al fetiţei a fost sesizat însă de profesoara de franceză, de la şcoala la care învaţă Nina. Cadrul didatic a reuşit să o determine pe eleva sa să-i dezvăluie problemele pe care le are. Când a aflat că fata a fost la un pas de a fi batjocorită de propriul frate, profesoara i-a anunţat pe poliţiştii din localitate, care au demarat cercetările. Iniţial, copila a fost examinată medico-legal, confirmându-se faptul că a fost victima unui viol, ulterior însă toată povestea a fost scoasă la iveală de însăşi fata de zece ani, care a povestit instanţei că fratele ei nu a atins-o şi că a minţit. Ea a fost examinată incă o dată de medici, care au ajuns la concluzia că Nina este încă virgină şi nu a fost abuzată sexual de fratele ei. Sentinţa nu este definitivă şi poate fi atacată cu recurs la instanţa supremă.