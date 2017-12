Condamnat pentru exploatarea unui cerşetor

Păcălit de un traficant de persoane că va munci cinstit în Italia şi în Spania, Ion Poşoinea, din localitatea constănţeană Viişoara, a ajuns cerşetor pe străzile din Madrid şi Milano. Potrivit declaraţiei bărbatului, cel care l-a obligat să cerşească a fost Murat Asan, din Constanţa. Poşoinea le-a povestit anchetatorilor că, în 2011, Asan l-a convins să meargă cu el în Italia, unde i-a promis că-l va ajuta să-şi găsească un loc de muncă cu un salariu lunar de 1.000 de lei. Dar lucrurile au stat cu totul altfel atunci când au ajuns în străinătate. Anchetatorii au aflat de la Poşoinea că cel care îi promisese un trai mai bun l-a bătut şi l-a obligat să cerşească pe străzile din Milano, iar când treaba nu a mai mers, l-a dus la Madrid, unde a continuat să cerşească. Când a încercat să se opună, Asan l-a ameninţat cu moartea, le-a mai declarat anchetatorilor Poşoinea. Coşmarul bărbatului s-a terminat la începutul anului trecut, când, ajutat de nişte români, a reuşit să fugă din Spania şi, ajuns în România a depus plângere penală împotriva lui Murat Asan. Acesta a fost prins şi trimis în judecată pentru trafic de persoane.

DECLARAŢIE Prezent în faţa magistraţilor, Asan a declarat că este nevinovat. „Poşoinea m-a rugat să-l iau cu mine în Italia, să muncim împreună la adunat de fier vechi. Nu i-am promis niciun salariu, i-am spus că tot ceea ce câştigăm din vânzarea fierului vechi vom împărţi în mod egal. Nu am stat multe zile la Milano pentru că era vară şi centrele de colectare erau închise în acea perioadă. Am mers la Madrid, unde munca a fost mai grea pentru că trebuia să scoatem fierul din pământ. Am lucrat cot la cot împreună. După vreo patru zile, Poşoinea a început să se vaite că-l doare spatele şi, la scurt timp, a dispărut din locul în care dormeam. Nu şi-a luat rămas bun. L-am căutat peste tot şi nu am ştiut unde a dispărut. Abia când am revenit în România, am aflat de la o cunoştinţă comună că Poşoinea s-a întors la Viişoara şi le-a spus tuturor că l-am bătut şi l-am pus să cerşească. Nu este adevărat”, a spus Asan Murat. El a fost condamnat, ieri, de Tribunalul Constanţa la cinci ani de detenţie, dar sentinţa nu este definitivă.