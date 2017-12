Condamnat pentru jefuirea unei femei în autobuz

Hoţii care acţionează în mijloacele de transport în comun ştiu că, atunci când fură din buzunare, nimeni nu intervine de teamă să nu fie următoarele victime. Au fost însă şi hoţi care au ajuns după gratii pentru că printre călători se aflau şi oameni ai legii. Aşa s-a întâmplat în cazul lui Daniel Cojocaru, 28 de ani, din Constanţa, care a fost prins de un poliţist, aflat în timpul liber, la scurt timp după ce i-a furat unei femei telefonul mobil din geantă. Tânărul a fost anchetat pentru furt calificat şi condamnat la doi ani şi două luni de închisoare cu executare, după ce a recunoscut acuzaţia şi a cerut să fie judecat conform legii micii reforme. Sentinţa Judecătoriei Constanţa nu este definitivă.

URMĂRIREA Potrivit rechizitoriului, întâmplarea care l-a adus pe Cojocaru în spatele gratiilor s-a petrecut pe 4 decembrie 2012, în autobuzul 43. Profitând de aglomeraţia la urcarea în mijlocul de transport în comun, individul i-a furat unei tinere telefonul mobil din geantă şi a coborât din autobuz înainte ca şoferul să închidă uşile. Toată acţiunea hoţului a fost văzută de ag şef pp. Paul Stroie, din cadrul Secţiei 4 Poliţie Constanţa, care, era în timpul liber, şi abia urcase în mijlocul de transport. „I-am atras atenţia femeii că tocmai a fost jefuită şi i-am spus că ştiu cine este hoţul. La primul semafor, autobuzul a prins culoarea roşie şi l-am rugat insistent pe conducătorul auto să deschidă uşile pentru a putea coborî împreună cu păgubita. Am început să alergăm după individ şi am cerut sprijinul cetăţenilor din zonă, însă nimeni nu a vrut să intervină. Când a observat că este urmărit, suspectul a abandonat telefonul pe o balustradă. Am recuperat mobilul şi am continuat să alerg după el. Cu ajutorul unui martor, l-am imobilizat”, a declarat ag şef pp. Paul Stroie, la scurt timp de la întâmplare. Ulterior, poliţistul şi-a anunţat colegii, care au sosit la locul indicat şi l-au preluat pe Daniel Cojocaru. A doua zi, el a fost arestat preventiv.