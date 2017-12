Condamnat prins

Poliţiştii au reuşit să dea de urma unui tânăr pe numele căruia a fost emis un mandat de executare a unei pedepse cu închisoarea. Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa (IPJ) spun că poliţiştii din localitatea Poarta Albă, împreună cu cei ai Secţiei 4 de Poliţie Rurală Medgidia, l-au reţinut pe Lazăr Dumitru C., de 27 de ani, din comuna Poarta Albă. Tânărul are de executat un an şi patru luni de închisoare. El a fost găsit vinovat, de magistraţii Judecătoriei Constanţa, de comiterea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autoturism fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.