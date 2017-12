Condamnat, prins după trei luni de căutări

Un constănţean condamnat la trei ani de închisoare cu executare pentru comiterea infracţiunii de trafic de influenţă şi dat în urmărire generală din luna noiembrie 2008 a fost încarcerat în Penitenciarul Rahova, din capitală. Sorin Bogdan Zvîrcolescu, de 24 ani, a dispărut imediat ce a aflat că va face puşcărie şi, timp de trei luni, poliţiştii constănţeni l-au căutat în toată ţara. Pe 23 februarie 2009, Zvîrcolescu a fost ridicat de pe o stradă din Bucureşti şi încătuşat, urmînd să fie transferat la Penitenciarul Poarta Albă pentru a-şi ispăşi pedeapsa. Zvîrcolescu a fost dat în urmărire generală anul trecut, pe 14 noiembrie, după ce Tribunalul Constanţa a pus în executare mandatul de încarcerare a bărbatului. Reamintim că, la finalul anului trecut, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie i-a majorat pedeapsa lui Sorin Bogdan Zvîrcolescu de la doi ani cu suspendare, la trei ani cu executare. Iniţial, el a fost condamnat de Tribunalul Constanţa la un an şi jumătate cu suspendare, însă nu i-a convenit sentinţa şi a atacat-o pînă la instanţa supremă. Judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie i-au admis recursul şi... l-au trimis la închisoare. Potrivit actului de inculpare, Zvîrcolescu a fost prins în flagrant pe 29 noiembrie 2006, pe terasa restaurantului „New Safari”, din Constanţa, în timp ce primea suma de 300 de milioane de lei vechi de la o bătrînă ce fusese strămutată din Bulgaria. Tînărul, administrator la o societate comercială, a încercat să obţină bani cu promisiuni false. El a minţit o femeie, pe Elena Bododel, că o poate ajuta într-o problemă, dar a cerut în schimbul favorului sume mari de bani. Flagrantul a fost organizat după ce nepotul bătrînei l-a denunţat pe Zvîrcolescu. Conform procurorilor DNA, femeia, a cărei familie fusese strămutată din Bulgaria, trebuie să primească, potrivit Legii 9/1998, despăgubiri de la Statul Român în valoare de peste 1,8 miliarde de lei vechi. Cererea a fost formulată încă din anul 1999 însă, cum acest gen de demersuri se desfăşoară lent, a fost aprobată abia în iunie 2006. Femeia ar fi trebuit să mai aştepte încă destul timp pînă să primească despăgubirile, în două tranşe. Nepotul femeii a aflat că Sorin Bogdan Zvîrcolescu ar avea relaţii la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor (ANRP) şi că ar fi ajutat pe altcineva cu o problemă similară, aşa că a apelat la el. Cei doi s-au înţeles ca, din valoarea primei tranşe, Zvîrcolescu să primească 40%, iar din a doua, 60%. După cinci zile de la data la care i-a dat toate actele necesare, femeia a primit 775 milioane lei vechi, respectiv prima tranşă. Nemulţumiţi că vor trebui să-i dea lui Zvîrcolescu 300 milioane lei vechi, oamenii i-au sesizat pe procurorii anicorupţie. În plus, observînd că nepotul bătrînei nu prea mai are de gînd să-i dea banii promişi, Zvîrcolescu începuse să-i ameninţe că le va da foc la casă, la maşină sau chiar că-i va omorî. În urma denunţului formulat, Zvîrcolescu a fost prins în flagrant şi trimis în judecată.