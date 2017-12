Condamnată pentru că și-a înjunghiat concubinul în gât

14:04:45 / 27 Martie 2015

cunosc

balaniuc stanca se cearta cu toti vecinii...are o gramada de reclamatii...consuma bauturi alcoolice...sare la vecini cu ce inimereste in maini pentru a se bate...copiii dansei nu tin legatura cu ea deoarece le este rusine cu ea...jigneste...vorbeste vulgar...foloseste gesturi obscene chiar si cu copiii dansei...este strigator la cer...nu are frica nici de bunul dumnezeu...isi ia masca de femeie chinuita atunci cand polita e sesizata...zici ca e cea mai chinuita femeie...dar nu e asa...sia chinuit copiii cat au fost mici...au fost batuti...au fost goniti si au mancat pe la vecini si au dormit tot pe la vecini si pe afara...iar dimineata intrau tiptil in casa ...isi luau ghiozdanele si plecau la scoala...toti concubini au fost batuti...vasile buzatu a rezistat cel mai mult batailor ei..