Condamnaţi de Curtea Federală din Brooklyn

Liderii unei grupări internaţionale de trafic cu droguri şi ţigări, anihilată de Poliţia de Frontieră Română (PFR) în colaborare cu procurori şi ofiţeri americani şi europeni în 2008, îşi aşteaptă sentinţa după ce au pledat vinovaţi în faţa Curţii Federale din Brooklyn. Cei trei sunt Nikolai Dozortsev, zis \'\'Colea\'\', rezident la New York, fratele său vitreg, Arthur Dozortsev, şi Ricardo Fanchini, cunoscut drept cea mai importantă figură a crimei organizate europene. Anchetatorii au stabilit că membrii reţelei erau coordonaţi din Statele Unite ale Americii de cetăţeanul ucrainean Nikolai Dozortsev şi că acesta, prin legăturile sale – cetăţeanul român Constantin C., din Constanţa, şi cetăţeanul din R. Moldova Iulian B. -, acţiona pe teritoriile României, Republicii Moldova, Ucrainei, Rusiei, Bulgariei, Hong Kong, Germaniei, Cehiei, Poloniei, Belgiei, Spaniei, Italiei şi Marii Britanii, ţări în care grupul avea membri, locaţii şi mijloace de transport. Conform informaţiilor puse la dispoziţie de autorităţile americane, reţeaua a traficat cocaină din America Latină spre ţări vest-europene, via Hong Kong, Ucraina, Moldova, precum şi un impresionant număr de ţigări, provenite din Ucraina şi Moldova, destinate în mare parte pieţei vest-europene. În ceea ce priveşte teritoriul României, organele judiciare române au stabilit că grupul infracţional se specializase pe traficul ilegal de ţigări, provenite din Republica Moldova şi Ucraina, care urmau să ajungă pe pieţele de desfacere din Constanţa, Bucureşti şi alte localităţi din regiunile Moldova şi Oltenia.