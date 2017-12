Condamnaţi la suferinţă/moarte încă din pântece

Vin pe lume la nici şapte luni. Atunci când îi priveşti îţi este aproape imposibil să crezi că o fiinţă atât de mică, în incubator, conectată la aparate şi hrănită artificial, va supravieţui. Medicii depun eforturi mari să-i salveze, însă nu de puţine ori totul este inutil. Sunt şi miracole, recunosc chiar medicii, dar trebuie subliniat că dotările din marile spitale, dar şi pregătirea personalului medical a dus la salvarea nou-născuţilor prematuri. Problema este că numărul prematurilor creşte alarmant. La nivel mondial, în fiecare an se înregistrează 15 milioane de naşteri premature, 85% dintre acestea având loc între săptămâna 32 şi 37 de sarcină, rata fiind în creştere în aproape toate ţările, potrivit unui studiu realizat pentru a marca, sâmbătă, 17 noiembrie, Ziua Mondială a Prematurităţii. Naşterea prematură este cea mai importantă cauză a mortalităţii bebeluşilor, determinând la nivel mondial mai mult de un milion de decese anual, se arată în raportul „Born too soon”, realizat de Save the Children International şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii. Potrivit documentului citat, peste 60% dintre naşterile premature au loc în Africa şi Asia de Sud, iar printre primele zece ţări cu cifrele cele mai ridicate se află Brazilia, SUA, India şi Nigeria, ceea ce arată că naşterea prematură este cu adevărat o problemă globală. „Din cele 11 ţări cu rate de prematuritate peste 15%, toate, cu excepţia a două dintre ele, se află în Africa Sub-Sahariană. În ţările cele mai sărace, în medie, 12% dintre bebeluşi se nasc prea devreme, comparativ cu 9% în ţările cu venituri mai ridicate. La nivel de ţară, riscul este mai mare în rândul familiilor sărace”, se mai arată în raport. În România, în medie, 1.900 de copii mai mici de un an mor anual, adică un copil la fiecare cinci ore.

SOS-UL NEONATOLOGILOR CONSTĂNŢENI Neonatologii constănţeni trag un semnal de alarmă în ceea ce priveşte numărul mare de copii născuţi cu o greutate mult prea mică (prematuri), deci şi cu riscuri mari de a pierde lupta pentru viaţă. „Tragem un semnal de alarmă întrucât observăm o creştere a numărului cazurilor, cel puţin comparativ cu anul precedent”, a declarat, nu demult, şeful Secţiei Neonatologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, dr. Livica Frăţiman.

DACĂ ÎN 2011, LA SCJU ERAU ADUŞI PE LUME 317 PREMATURI, CEEA CE REPREZINTĂ 11% DIN TOTALUL NAŞTERILOR, ÎN PRIMELE NOUĂ LUNI ALE LUI 2012, NUMĂRUL APROAPE CĂ S-A DUBLAT, AJUNGÂND LA 553 DE PREMATURI, CEEA CE REPREZINTĂ 22% DIN TOTALUL NAŞTERILOR DE LA SCJU

„Se ştie că asemenea naşteri au un risc mare. Noi facem totul să-i salvăm, însă sunt situaţii şi situaţii. Anul acesta am avut în evidenţe şase prematuri cu o greutate sub o mie de grame şi 16 prematuri cu o greutate sub 1.500 de grame. Anul trecut am reuşit să salvăm trei prematuri cu greutate sub o mie de grame”, a declarat dr. Frăţiman. Medicii constănţeni depun eforturi mari pentru a-i salva pe nou-născuţi, însă nu mereu ajutorul lor are efectul scontat. Trebuie precizat că şi în marile spitale din străinătate există o rată de insucces terapeutic, soldată cu deces. Medicii spun că atât viitoarele mame, cât şi femeile deja însărcinate trebuie să respecte cu mare stricteţe recomandările doctorilor, atât de familie sau obstetricieni, să-şi facă toate analizele medicale, să respecte alimentaţia sănătoasă, igiena, să renunţe la vicii, ţigări, alcool, cafea, să trăiască într-un mediu cât mai liniştit. Nu în ultimul rând, sarcinile trebuie supravegheate atent, prin examinări ecografice, dar nu numai.

RĂSPUNSUL MEDICILOR DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE Care este cauza pentru care vin pe lume copii de nici şapte luni, în număr din ce în ce mai mare, cu o greutate mult prea mică, aproape incompatibilă cu viaţa? Aşa cum este firesc, răspunsul vine din partea medicilor de obstetrică-ginecologie, cei care au în grijă gravidele pe perioada sarcinii. Şeful Clinicii de Obstetrică Ginecologie a SCJU, prof. univ. dr. Vlad Tica, a explicat că numărul mare al mamelor care aduc pe lume prematuri este cauzat şi de alterarea condiţiilor de viaţă şi muncă, din ultima perioadă. În lume, de altfel, prima cauză de prematuritate este constituită, aşa cum completează profesorul, de condiţiile de trai. Nu în ultimul rând, educaţia medicală nesatisfăcătoare este şi ea incriminată. „Ne aşteptam la o creştere a numărului de prematuri, şi mai aşteptăm, şi pe viitor, noi creşteri”, a completat profesorul.