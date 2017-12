Condamnaţi pentru o crimă comisă din răzbunare

Au vrut să se răzbune pe un vecin şi l-au bătut până l-au omorât. Este vorba despre doi bărbaţi din localitatea constănţeană Mireasa, Vasile Drăgoi, de 24 de ani, şi Virgil Mortu, de 42 de ani. Ei sunt acuzaţi că, pe 27 iunie 2013, l-au abordat pe Adrian Cucu, în vârstă de 24 de ani, în barul din Mireasa şi l-au îndemnat să consume băuturi alcoolice. După ce au văzut că tânărul s-a îmbătat criţă, suspecţii l-au chemat afară, în faţa localului, unde au sărit pe el şi l-au lovit cu pumnii şi cu picioarele până când l-au lăsat inconştient. Agresorii au fugit, însă mai mulţi martori oculari au sunat la 112 şi i-au ajutat pe poliţişti să-i prindă pe Drăgoi şi pe Mortu. În timp ce oamenii legii îi audiau pe cei doi suspecţi, victima era transportată la spital de unul dintre fraţii săi. „Cu doar câteva minute înainte de a fi bătut, Adrian m-a sunat şi mi-a spus să vin repede în centru, la bar, pentru că simţise că urma să păţească ceva. Am ajuns acolo în doar cinci minute, dar era prea târziu. L-am găsit căzut pe marginea drumului, într-o baltă de sânge. Am chemat un prieten cu o maşină şi am plecat spre Constanţa, să îl ducem la spital. Respira, dar nu putea să vorbească. Avea multe lovituri la cap. La ieşirea din comuna Mihail Kogălniceanu, ne-am întâlnit cu ambulanţa. Când l-au pus pe targă, a încetat să mai respire, iar medicii au reuşit să îl resusciteze abia după 20 de minute“, a declarat fratele lui Adrian Cucu. În pofida eforturilor medicilor, tânărul a murit a doua zi, în spital.

SENTINŢA La scurt timp, Vasile Drăgoi şi Virgil Mortu au fost arestaţi preventiv pentru omor calificat şi, ulterior, trimişi în judecată. Anchetatorii au stabilit că indivizii au comis crima deoarece, în 2012, au avut un conflict cu victima şi-i purtau pică. Ieri, Tribunalul Constanţa i-a condamnat pe cei doi la pedepse grele cu închisoarea. Mortu a primit 18 ani de detenţie şi Drăgoi - 12 ani de puşcărie. În plus, ei trebuie să le plătească mamei şi celor trei fraţi ai victimei 15.000 de lei daune materiale şi 100.000 de euro despăgubiri morale. Sentinţa nu este definitivă.