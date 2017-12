Condamnaţi pentru trafic cu haşiş

Doi tineri din Mangalia au fost condamnaţi, săptămâna trecută, la pedepse cu suspendare sub supraveghere pentru trafic şi consum de droguri. Adrian Ciobanu, de 25 ani şi Alexandru Noreţu au primit un an de închisoare, respectiv doi ani de închisoare pentru că, în iulie 2009, au pus în vânzare 100 de grame de haşiş. Conform actului de inculpare, Ciobanu a fost prins în flagrant, în staţiunea Olimp, de lucrătorii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa (BCCO), în timp ce încerca să-i vândă drogul unui ofiţer sub acoperire. Operaţiunea a fost pusă la cale după două săptămâni de filaj, timp în care oamenii legii l-au monitorizat pe Adrian Ciobanu. Potrivit anchetatorilor, suspectul cerea 3.500 de lei pentru cele 100 de grame de haşiş. La percheziţia corporală efectuată asupra individului, lucrătorii BCCO Constanţa au mai găsit un gram de haşiş pregătit pentru consumul propriu. Oamenii legii au stabilit că haşişul provenea din Maroc şi fusese adus în România din Spania. În timpul anchetei, poliţiştii au aflat că Ciobanu a acţionat împreună cu Noreţu, care l-a ajutat să aducă drogul în ţară. Ambii au fost cercetaţi şi judecaţi în stare de libertate.