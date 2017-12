Condiții pentru încasarea rentelor viagere în agricultură

06:23:35 / 23 August 2014

Rentier nemultumit

De ce se face descriminare la incasarea rentei viagere in sensul ca cei ce au deschis cont bancar primesc primi bani.Noi batrani de la sate nu stim sa descghidem conturi bancare si suntem vaduviti in acest sens .Ce minte luminata de la API A a scornit asa ceva .Osa facem plangere la primul ministru si la protectia consumatorului in acest sensNui normal eu vizez carnetul inaintea celui care are cont bancar dar primesc la2-3 luni dupa el Asa-i in Romania.Nimic sa nu fie normal.