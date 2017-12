Condiţii de securitate fără precedent pentru Beyonce şi fetiţa sa

O NAŞTERE DE 1,3 MILIOANE DE DOLARI Noi detalii ies la suprafaţă cu privire la condiţiile de securitate fără precedent de care s-a bucurat Beyonce la maternitatea spitalului Lenox Hill din New York. Beyonce a născut prin cezariană, la etajul şase al clădirii, locul unde se află şi unitatea de terapie intensivă pentru nou-născuţi. După ce a născut, cântăreaţa a fost mutată pentru a se recupera într-o rezervă de la etajul patru, într-o aripă a clădirii închiriată în totalitate pentru securitatea sa. Numeroşii bodyguarzi ai vedetei nu au lăsat pe nimeni să treacă prin această aripă a clădirii şi au oprit şi accesul celorlalţi părinţi care doreau să-şi vadă copiii aflaţi la etajul şase, la terapie intensivă. Rezerva închiriată de Beyonce a fost renovată integral, aparatura medicală a fost schimbată iar reprezentanţii divei au instalat la intrare o uşă blindată, cu câteva luni înainte ca vedeta să nască. Un cadru medical din maternitate a declarat fără a-şi declina identitatea că Beyonce şi Jay-Z au plătit nu mai puţin de 1,3 milioane de dolari pentru aceste privilegii. ”Rezerva ei este protejată antiglonţ şi este concepută special pentru nevoile ei”, a comentat cadrul medical.

PENTRU UNII MUMĂ… Unul dintre tăticii care avea două gemene în unitatea de terapie intensivă, Neil Coulon, a comentat pentru presă faptul că i s-a interzis accesul la copiii săi. ”De trei ori nu m-au lăsat să intru şi doreau de vineri să blocheze culoarul. Sunt copii cu probleme de sănătate, care se află la terapie intensivă şi acţionezi ca şi cum spitalul ţi-ar aparţine? Nu cer decât să primesc scuze”, a comentat supărat acesta, precizând că în cele din urmă a putut să-şi vadă fetele, însă respectând nişte condiţii impuse de bodyguarzi. ”Ne-au închis în unitatea de terapie intensivă şi ne-au spus că nu putem ieşi pe hol 20 de minute. După ce a trecut acest interval de timp, m-am întors în salonul de aşteptare, de unde am fost dat afară împreună cu familia şi prietenii mei”, a mai precizat Neil Coulon. ”Ştiu că au plătit 1,3 milioane de dolari şi că eu am cerut numai o cameră individuală. Însă, tratamentul de care am avut parte este departe de cel ideal. Soţia mea a născut gemeni. Este obosită şi se află într-un tip de cameră pe care nu am rezervat-o”, a adăugat Neil Coulon. Şi alţi părinţi indignaţi au făcut plângere la conducerea spitalului.

PIESĂ DEDICATĂ FIICEI Proaspătul tătic Jay-Z a vorbit despre avorturile spontane suferite de soţia sa şi despre încercările repetate ale lor de a avea copii, într-o nouă piesă dedicată venirii pe lume a fetiţei lor, Blue Ivy Carter. Intitulat ”Glory”, cântecul a fost lansat pe site-ul lui Jay-Z, LifeandTimes.com. ”Ultima oară, avortul spontan a fost atât de tragic, ne-am temut că vei dispărea”, cântă Jay-Z, în vârstă de 42 de ani, în această piesă. El vorbeşte în versurile piesei despre ”alarme şi starturi false”, despre ”toată durerea de ultima oară” şi mărturiseşte că s-a rugat mult să fie pentru ultima oară. ”Cel mai minunat sentiment pe care îl am acum / Cuvintele nu pot să descrie acest sentiment cu adevărat / Voi picta cerul în albastru / Cea mai mare creaţie a mea eşti tu”, afirmă muzicianul american în versurile aceleiaşi piese. Numele bebeluşului, Blue Ivy Carter, a fost confirmat de buna prietenă a cuplului, actriţa Gwyneth Paltrow, cea care va fi naşa fetiţei.