Condiţii moderne pentru încă o grupă de copii, la Creşa nr. 5

Serviciul Public Administrarea Creşelor din cadrul Primăriei Constanţa a inaugurat, ieri, la Creşa nr. 5, o nouă sală care va putea găzdui o grupă de copii. Asistentul şef al Creşei, Elena Apetrei, a declarat că noua încăpere a fost dotată şi echipată ultramodern, din fonduri de la bugetul local, şi poate adăposti 12 copii. „Cu o grupă de numai 12 copii se poate lucra mult mai bine, iar copiii sînt mult mai receptivi. Necesitatea înfiinţării unei noi grupe a plecat de la faptul că există un interes uriaş pentru înscrierea copiilor la creşe şi grădiniţe, fapt care ne-a determinat să suplimentăm numărul de grupe”, a spus Elena Apetrei. Asistentul şef al creşei a adăugat că unitatea este una dintre cele mai vechi instituţii de învăţămînt pentru preşcolari din municipiu. În 2007, Primăria Constanţa a trecut la reabilitarea clădirii, prin schimbarea instalaţiei sanitare, dotarea cu mobilier nou pentru fiecare copil. În luna august a acestui an, creşa va intra în reparaţii capitale, prin înfiinţarea unei noi săli de mese, schimbarea tîmplăriei, a gardului împrejmuitor, înlocuirea gresiei şi faianţei şi amenajarea unui nou loc de joacă. Apetrei a adăugat că reparaţiile şi dotările vor fi suportate din bugetul Primăriei. În prezent, Creşa nr. 5 funcţionează după programul 06:00 - 17:30, iar fiecare grup de copii are asistent, infirmier şi medic, la care se adaugă un psiholog, ce deserveşte toate creşele din municipiu. În plus, Serviciul Public Administrarea Creşelor a pus la dispoziţia tuturor creşelor un medic specialist pediatru, Brînduşa Martinescu, care supraveghează starea de sănătate a copiilor. Pe lîngă grupa înfiinţată ieri, în cadrul creşei mai există alte trei grupe cu cîte 25 de copii.