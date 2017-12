Condiţiile din adăposturile pentru maidanezii din România, criticate în PE

Europarlamentarul italian Tiziano Motti, membru al Grupului Partidului Popular European, a prezentat, la Strasbourg, documente video conţinând imagini necenzurate privind condiţiile din adăposturile pentru animalele fără stăpân în unele ţări europene, inclusiv din România. Europarlamentarul italian a mai prezentat dovezi privind cazuri de exterminare prin metode violente a câinilor fără stăpân, uneori cu aprobarea sau participarea autorităţilor. Este vorba despre cazuri din Romania, Spania şi Ucraina.

Potrivit lui Tiziano Motti, conţinutul materialelor video provenind din ţările enumerate pune în discuţie, dincolo de lipsa de moralitate a unor astfel de soluţii violente, o problemă legală: aplicarea în statele membre a articolului 13 din Tratatul de la Lisabona, care statutează faptul că animalele sunt fiinţe simţitoare. Cu toate acestea, atrage atenţia Titiziano Motti, ONG-urile pentru protecţia animalelor obţin în continuare dovezi privind cruzimile aplicare animalelor străzii. După difuzarea materialelor video, Tiziano Motti mai arată că numai prin adoptarea unor strategii comunitare de gestionare a populaţiei canine şi de promovare a măsurilor de protecţie a animalelor se va putea ţine situaţia sub control. ”Există 120 de milioane de animale fără stăpân în Europa. Acestea au devenit o pradă uşoară pentru laboratoarele care fac teste în scopuri ştiinţifice, graţie prevederilor noii Directive 63/2010. Numeroasele semnături strânse în Italia şi în alte ţări europene, în sprijinul animalelor demonstrează că europenii doresc o viaţă mai bună pentru animale, iar Parlamentul European are obligaţia de a transmite această dorinţă, prin aplicarea unor măsuri preventive de sterilizare, pe care toate statele membre vor trebui să le adopte, atât sub presiunea opiniei publice, cât şi sub presiunea deschiderii de proceduri de infringement”, a încheiat europarlamentarul italian.