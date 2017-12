Condoleezza Rice nu visează la postul de vicepreşedinte al SUA

Fostul secretar de stat american Condoleezza Rice a declarat, într-o emisiune televizată, că nu va candida în niciun caz la postul de vicepreşedinte al SUA alături de republicanul Mitt Romney. Într-un interviu în cadrul emisiunii „CBS This Morning”, fostul secretar de Stat a declarat: „Nu voi face acest lucru în niciun caz”, după ce a fost întrebată dacă va accepta să fie partenera candidatului republican la alegerile prezidenţiale din noiembrie. „Charlie, nu am candidat pentru postul de preşedinte al consiliului studenţilor. Nu mă văd între cei aleşi. Iubesc politica. Nu sunt dependentă de politică”, i-a mărturisit aceasta gazdei emisiunii, Charlie Rose, adăugând că în opinia ei, Mitt Romney are „o raţiune terifiantă”. La insistenţele moderatorului dacă va refuza în cazul în care va fi întrebată, Condoleezza Rice a răspuns: „spun că nu există nicio şansă să fac acest lucru, pentru că nu mă reprezintă. Îmi cunosc capacităţile, iar guvernatorul Romney trebuie să îşi găsească pe cineva care vrea să candideze alături de el”. „Există foarte multe persoane care s-ar descurca foarte, foarte bine, iar eu voi sprijini candidatura”, a adăugat aceasta.

Preşedintele Barack Obama conduce în preferinţele alegătorilor americani în Ohio, Pennsylvania şi Florida, trei state cheie pentru alegerile din 6 noiembrie din SUA, în faţa contracandidatului său republican Mitt Romney, conform unui sondaj publicat ieri. Sondajul realizat de Universitatea Quinnipiac, la doar câteva zile după anunţul la 15 iunie al administraţiei Obama privind politica de imigrare, arată de asemenea un sprijin puternic în toate cele trei state pentru măsura care le-ar permite imigranţilor ilegali tineri care au venit în SUA înaintea împlinirii de 16 ani şi nu au antecedente penale să evite deportarea. Sondajul constată că Barack Obama se află înaintea lui Mitt Romney cu 9% din intenţiile de vot în statul Ohio (47% faţă de 38%), cu 6% în Pennsylvania (45% faţă de 39%) şi cu 4% în Florida (45% faţă de 41%). Barack Obama deţine un avantaj net în preferinţele femeilor, a tinerilor şi a persoanelor de culoare în cele trei state. Sondajul realizat în rândul a 3.700 de alegători comportă o marjă de eroare de 2,8%. Cele trei state ar putea avea un rol crucial pentru câştigarea alegerilor prezidenţiale şi nimeni nu a mai obţinut fotoliul de la Casa Albă din 1960 fără a câştiga în cel puţin două dintre ele.