Conducerea Fertilchim refuzã sã elibereze date din arhivã în vederea recalculãrii pensiilor foştilor angajaţi

În urma numeroaselor petiţii înaintate cãtre toate instituţiile abilitate, de cãtre foştii angajaţi ai SC Fertilchim SA Nãvodari, fostul USAS (combinatul de acid sulfuric şi îngrãşãminte chimice), care a intrat în procedurã de lichidare în 1989, ieri, la Prefectura Constanţa, a fost organizatã o întîlnire la care a participat primarul oraşului Nãvodari, Tudorel Calapod, directorul Casei Judeţene de Pensii (CJP), Oscar Beneş, directorul Direcţiei Judeţene a Arhivelor Naţionale din Constanţa (DJANC), Virgil Coman, prefectul Dãnuţ Culeţu şi un grup de foşti angajaţi ai Fertilchim, actualmente pensionari. Aceştia din urmã sînt nemulţumiţi de faptul cã primesc pensii foarte mici, în care nu au fost incluse sporurile de noapte şi toxicitate, deoarece actualul patron al Fertilchim, Roberto Vicentelli, refuzã sã punã la dispoziţia CJP arhiva societãţii. “Am lucrat în mediu toxic, cu masca pe faţã, timp de 17 ani. Nu am avut sîmbete şi duminici libere şi nu am ştiut ce este acela Paşte şi Crãciun, iar acum am o pensie de 360 lei. În urmã cu doi ani am fost chemaţi la unitate cu buletinele, ni s-au luat datele în vederea recalculãrii pensiilor, dar de atunci nu am mai fost contactaţi niciodatã”, a spus Constantina Rîmboi, o fost angajatã a Fertilchim. La rîndul sãu, primarul oraşului Nãvodari a declarat cã nu reuşeşte sã intre în dialog cu conducerea societãţii. “Ne confruntãm cu o anumitã reticenţã, ca sã o numesc într-un mod elegant, din partea patronului Fertilchim. Oamenii care au lucrat aici au şanse sã primeascã pensii mult mai mari, pentru cã li se vor lua în calcul şi sporurile în procesul de recalculare”, a declarat Calapod. În plus, el a propus ca foştii angajaţi sã îşi desemneze un comitet de dialog care sã iniţieze discuţii cu toate instituţiile abilitate. La rîndul sãu, Virgil Coman a spus cã lichidatorul societãţii avea obligaţia sã predea întreaga arhivã cu rol istoric la DJANC. El a precizat cã Direcţia pe care o conduce a primit o adresã de la lichidator în acest sens, dar cã, din lipsã de spaţiu, nu s-a realizat preluarea documentelor. “Din cauza faptului cã nu am rãspuns la solicitare am fost acţionaţi în instanţã şi am fost obligaţi sã luãm documentele. Arhivele Naţionale aveau obligaţia sã preia doar documentele cu valoare istoricã reglementate de nomenclatorul arhivistic (actul de înfiinţare, dãri de seamã, corespondenţã etc.). Statele de platã nu intrã în aceastã categorie”, a declarat Virgil Coman.

Directorul Casei de Pensii, Oscar Beneş, ignorat de patronul Fertilchim

Directorul CJP a catalogat conducerea Fertilchim drept o “excepţie negativã”, declarînd cã problemele cu care se confruntã foştii angajaţi sînt urmarea unei reacţii birocratice a angajatorului. “Fostul angajator refuzã sã elibereze adeverinţe din arhive în legãturã cu recalcularea pensiilor, care sã conţinã date ce nu au fost trecute în carnetele de muncã, pentru cã aşa era moda. Pe vremea aceea, salariul era considerat secret, de multe ori, sporurile fiind omise din carnetele de muncã. Revenind la cazul Fertilchim, este clar cã patronul de aici are o reacţie neomeneascã. De cînd am preluat conducerea instituţiei am primit 20 de cereri de la foşti angajaţi Fertilchim pentru recalcularea pensiilor. Eu m-am deplasat de douã ori la sediul societãţii, dar patronul nu mi-a rãspuns nici la salut. Cu toate acestea, eu am dorit sã vãd arhiva şi pot sã vã spun cã este depozitatã în douã încãperi, în care documentele sînt aruncate claie peste grãmadã”, a spus Beneş. El a adãugat cã, în luna mai a acestui an, a trimis o scrisoare cãtre toate instituţiile care au implicare în acest caz: Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, conducerea societãţii, lichidatorul şi conducerea DJANC. “Virgil Coman a fost singurul care a rãspuns la scrisoare, fapt pentru care am trimis o echipã mixtã la Nãvodari, pentru a solicita delegarea unei persoane care sã reprezinte cu autoritate societatea şi cu care sã stabilim un calendar pentru rezolvarea problemei. Am auzit cã patronul Fertilchim a spus cã va da foc arhivei şi mi-a transmis, în scris, cã va arunca arhiva în faţa Casei de Pensii”, a declarat Oscar Beneş. El a adãugat cã, în cazul în care CJP va intra în posesia arhivei Fertilchim şi va fi demarat procesul de recalculare a pensiilor, beneficiarii vor primi şi banii care le reveneau din urmã cu trei ani. În finalul întîlnirii, toţi cei prezenţi au stabilit sã organizeze o întîlnire similarã şi sãptãmîna viitoare, la care va fi invitat şi un reprezentant al AVAS şi conducerea Fertilchim, în cadrul acesteia urmînd sã fie trasate mãsuri clare în vederea demarãrii procesului de recalculare a pensiilor pentru cei aprox. 1.600 de foşti angajaţi.

Dupã încheierea întrunirii, primarul oraşului Nãvodari a afirmat cã prefectul Dãnuţ Culeţu a fost neplãcut surprins de faptul cã la întîlnire a fost invitat şi grupul de foşti angajaţi al Fertilchim. “Am primit adresa şi am considerat de bun augur sã vinã şi oamenii care sînt direct implicaţi în aceastã problemã. Prefectul s-a supãrat puţin”, a mãrturisit Tudorel Calapod jurnaliştilor.