Conducerea ITM “somează” IMUM Medgidia să plătească salariile angajaţilor

Protestele declanşate în ultimele luni de angajaţii IMUM Medgidia pentru salariile restante au intrat şi în vizorul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Constanţa. Avînd în vedere că patronii turci ai constructorului de utilaje şi maşini agricole din Medgidia nu au reuşit să găsească o soluţie pentru a-şi plăti angajaţii nici măcar după intervenţia din martie a prefectului Liviu-Tit Brăiloiu, noua conducerea a ITM este decisă să aplice măsuri drastice pentru rezolvarea situaţiei. Directorul coordonator adjunct al ITM Constanţa, Daniela Neagu, a declarat că inspectorii de muncă au verificat societatea IMUM chiar în această săptămînă, însă nu înţelege cum a putut fi tolerată această problemă de autorităţi. “Am fost în control la IMUM Medgidia şi am stabilit termenul de 15 iulie pentru plata salariilor restante din luna februarie. Dacă patronii turci nu respectă legea, vom da trei amenzi într-o lună şi vom închide societatea. Totodată, am constatat faptul că, deşi această situaţie trenează încă din martie, IMUM Medgidia a fost amendată pentru această încălcare flagrantă a drepturilor salariaţilor, cu 30 milioane de lei vechi. Nu pot să înţeleg cum o societate cu datorii de miliarde primeşte o amendă atît de mică, în vreme ce angajaţii îşi cerşesc şi acum drepturile. Cred că a fost o înţelegere între vechea conducere a ITM şi patronii IMUM, altfel nu îmi explic această situaţie”, a declarat Daniela Neagu. Pe de altă parte, liderul sindicatului din cadrul IMUM Medgidia, Liviu Chiriţă, susţine că cei 160 de salariaţi au întrerupt şi ieri lucrul pentru două ore şi au protestat în faţa sediului administraţiei pentru plata salariilor. „Oamenii au refuzat să mai meargă la lucru începînd cu ora 9.30 şi sînt decişi să apeleze la această formă de protest pînă la rezolvarea conflictului de muncă. Am informat Consiliul de Administraţie despre faptul că am cîştigat în instanţă procesul pentru salarii şi că administraţia are la dispoziţie 15 zile pentru a plăti drepturile restante. Totodată, aşteptăm şi poziţia reprezentanţilor AVAS-ului în această problemă, pentru că ei sînt cei care au dat o societate care valora 15 milioane de euro unor patroni turci care au venit cu 10.000 de dolari în buzunare”, a declarat Liviu Chiriţă.