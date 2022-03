Conducerea pe timp de vara: sfaturi de top pentru cand vine caldura

Vara este pe cale sa soseasca si, dupa restrictiile cauzate de situatia sanitara cu care ne-am confruntat, ne dorim cu totii sa ne bucuram de cateva zile de vacanta departe de casa. Daca si dumneavoastra vreti sa plecati in vacanta si o veti face cu masina personala, este momentul sa aflati cele mai bune sfaturi pentru a conduce vara.

12 recomandari importante pentru a conduce vara

Am sintetizat in doar 12 puncte cheie recomandarile la care trebuie sa fiti atenti in acest sens. Am inclus cateva aspecte specifice din cauza pandemiei, dar sunt multe altele care se aplica tuturor sezoanelor de vara. Daca vreti sa le cunoasteti, va invitam la lectura celor de mai jos.

1. Verificati mecanica

Inainte de a scoate vehiculul din garaj pentru a va bucura de vacanta, cea mai recomandata practica este sa verificati intotdeauna cateva puncte mecanice esentiale. De fapt, daca nu va pricepeti, inainte de orice calatorie lunga ar trebui sa o duceti la un service de incredere pentru a o verifica. La ce ar trebui sa acordati o atentie deosebita:

Nivelurile uleiului, ale antigelului si ale lichidului de spalare geamuri trebuie sa fie adecvate.

Bateria, stergatoarele si luminile trebuie sa fie in stare perfecta.

Aerul conditionat, daca il aveti, trebuie sa functioneze corect.

2. Verificati starea anvelopelor

Un alt aspect care ar trebui verificat inainte de a conduce pe timp de vara este cel al anvelopelor. Primul pas este sa verificati daca acestea sunt adecvate sezonului, deoarece nu este o idee buna sa conduceti cu anvelope de iarna in sezonul cald si este foarte recomandat sa montati anvelope de vara.

De asemenea, trebuie verificata uzura, precum si prezenta unor eventuale fisuri sau deformari, sau al altor probleme. De asemenea, presiunea din pneuri trebuie sa fie corecta. Astfel, veti reduce riscul de accidente si veti asigura un consum optim de combustibil.

3. Verificati restrictiile de calatorie legate de pandemie

Traim inca intr-o situatie exceptionala (care se imbunatateste treptat) si este necesar sa verificati daca in zona in care veti calatori se vor modifica masurile de sanatate si, mai ales, daca exista restrictii de mobilitate.

Totul indica faptul ca, in acest sens, vara lui 2022 va fi mai linistita, dar nu strica sa ne interesam inainte de a calatori.

4. Ce veti purta?

Este esential sa conduceti intotdeauna confortabil, iar imbracamintea este esentiala in acest sens. Nu folositi haine care va strang sau pot provoca iritatii.

Nu purtati niciodata papuci atunci cand conduceti, chiar daca este vorba de o calatorie scurta sau lunga, deoarece nu este sigur sa faceti acest lucru. Un alt accesoriu esential atunci cand conduceti pe timp de vara sunt ochelarii de soare omologati si, de asemenea, ochelarii de soare de vedere, daca aveti nevoie de ei.

5. Cand plecam?

Incercati sa evitati orele centrale ale zilei, adica intre orele 12:00 si 17:00, deoarece razele soarelui sunt mai puternice si este mai cald.

Mergeti cu masina la prima ora a diminetii sau la orele tarzii ale serii, deoarece temperaturile sunt mai placute. De asemenea, multi soferi prefera sa iasa noaptea, dar atentie in aceste conditii este recomandat sa conduceti mai prudent!

6. Mancati bine si ramaneti hidratat

Inainte de a conduce pe timp de vara, este indicat sa mancati alimente usoare: nimic greu, care sa va faca rau la stomac si, probabil, sa va simtiti somnolenti. Fiind sezonul pentru mancaruri reci, cum ar fi salatele, acestea ar trebui sa fie optiunile dumneavoastra de alimentare.

Ramaneti hidratat, beti apa inainte si in timpul calatoriei. Inutil sa mai spunem ca alcoolul este complet interzis, deoarece, pe langa aspectul legal, deshidrateaza, desi nu este motivul principal de interdictie.

7. Cu cine calatoriti?

Daca o sa calatoriti cu familia, nu este nicio problema! Cu toate acestea, daca o sa calatoriti cu persoane care nu locuiesc in zona, ca masura de precautie, numarul pasagerilor nu ar trebui sa depaseasca 4. In plus, atentie la masurile de sanatate de siguranta, respectiv daca ar trebui sa purtati cu totii masti si sa aerisiti des habitaclul masinii.

8. Aveti animale de companie?

Daca aveti de gand sa conduceti pe timp de vara cu animalul dumneavoastra de companie in vehicul, stiti ca si el trebuie sa fie protejat, la fel ca si dumneavoastra. Cititi regulile privind calatoria cu animale de companie si, in functie de greutatea acestora, instalati sistemele de siguranta corespunzatoare in vehicul. De asemenea, nu uitati ca animalul trebuie sa fie bine hranit si hidratat in timpul calatoriei, la fel ca restul pasagerilor.

9. Aranjati corect bagajele

Cand totul este gata in portbagaj, verificati daca totul este bine fixat si daca niciun bagaj nu se va misca dupa fiecare viraj. Daca o sa conduceti cu viteza mare, acest lucru va poate afecta. De asemenea, nu transportati bagaje in masina. Aranjati totul in portbagaj.

10. Nu exagerati cu aerul conditionat

Sa conduca vara cu o temperatura placuta este principala preocupare a soferilor, dar aveti grija sa nu exagerati cu aerul conditionat, altfel veti avea un moment neplacut cand veti iesi din masina. Situatia ideala este atunci cand temperatura este constanta si fluctueaza intre 21 si 23 de grade.

11. Odihna

Securitatea rutiera recomanda oprirea la fiecare 200 km sau dupa doua ore de condus. Acesta este un moment in care va puteti hidrata, merge la toaleta, manca ceva usor daca drumul este lung si intinde picioarele. Acesta este probabil cel mai bun mod de a va recapata fortele si de a continua calatoria cu ochii odihniti si chiar cu un plus de concentrare la drum.

12. Conduceti cu grija

Este de la sine inteles ca trebuie sa conduceti cu viteza maxima legal admisa, tinand cont de tipul de drum, sa aveti intotdeauna centura de siguranta, sa conduceti cu ambele maini pe volan, sa pastrati o distanta de siguranta si sa va concentrati asupra drumului.

In magazinul online de anvelope anvelopemag.ro, ne dorim sa va bucurati de vara si, prin urmare, sa ajungeti in siguranta la destinatie.