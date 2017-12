Conducerea RATC, cu ochii pe rezervoarele autobuzelor

13:13:32 / 28 Iunie 2017

Alcool

Dar la intrare in Autobaza seara se pun fiole ? Unde consuma băuturile alcoolice care le cumpara de la magazinul din intersecție? Dimineața când intra in tura se pun fiole? Șef autobaza,coloana sau cum se numește el DOARME? El/ei sunt primi vinovați pt ca nu previn consumul de alcool,dacă discutam de,descreierați cu turisme erau teribiliști,dar acești șoferi răspund de viața a sute de călători și nu gândesc! Pt asta presupun ca sunt șefii! Din păcate mulți șoferi consuma alcool! Asta o spun in cunoștința de cauza,văzând seara de seara ce cumpara