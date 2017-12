Conducerea RCJ Farul, dezamăgită de prima parte a sezonului

Cu patru etape înaintea play-off-ului, Rugby Club Judeţean Farul Constanţa ocupă doar locul 3 în clasament, la cinci puncte de locul 2, ultimul care permite disputarea pe teren propriu a uneia dintre semifinale. Rezultatul nu mulţumeşte absolut deloc conducerea constănţeană, iar pauza de aproximativ cinci luni până la reluarea campionatului este privită ca o bună oportunitate de a repara greşelile din primăvară. După ce transferase aproape o întreagă echipă în iarnă, era de aşteptat ca vârful de formă să fie atins abia în retur. La RCJ Farul s-a întâmplat exact invers, iar după patru victorii spectaculoase în startul sezonului rugbyştii constănţeni s-au stins treptat, culminând cu ultimul meci, cu Dinamo Bucureşti, pe care l-au terminat în genunchi. „Avem şi puncte bune şi rele în primele zece etape. La cele bune putem trece că am avut asigurate condiţii foarte bune de pregătire, că au revenit la echipă jucători crescuţi la Constanţa, şi primele jocuri din sezon când băieţii au avut o atitudine bună. Din păcate punctele rele sunt mai multe. Au tratat mult prea uşor meciurile importante, cu Steaua, apoi partida cu Dinamo, când s-a pierdut total neaşteptat. Unii dintre cei nou-veniţi nu au confirmat şi se pare că, deşi nu am vrut să cred acest lucru, saltul de la o echipă de locul 7 la una care îşi doreşte titlul a fost prea brusc pentru ei, să se bată de la egal la egal cu Baia Mare şi Steaua. Nu s-a cristalizat încă o formulă de echipă şi să stabilim un proiect specific de joc. Mulţi jucători ar trebui să se simtă vinovaţi că nu au dat totul. Mă aşteptam la mai mult de la ei. Se pare că la CSM Bucureşti au mers mai mult pe agresivitate şi mai puţin pe ştiinţa jocului, pe punerea în valoare a calităţilor lor fizice. În plus, s-a renunţat în iarnă la mai mulţi jucători cu experienţă şi dacă se gestiona altfel momentul formării lotului impactul cu noii sosiţi ar fi fost altfel. Ne-am îndepărtat de obiectivul intermediar, de a disputa o semifinală acasă“, consideră directorul sportiv al RCJ Farul, Aurelian Arghir. Până pe 22 octombrie, când Superliga Naţională se va relua, RCJ Farul speră să facă schimbările cele mai inspirate pentru ca obiectivul să poată fi îndeplinit. „Trebuie să facem modificările necesare pentru ca sezonul să nu fie ratat. Unii jucători au fost la 30-40 la sută din capacitatea lor, iar astfel nu poţi câştiga. Trebuie să recunoaştem şi faptul că lotul este mai subţirel valoric decât cel de anul trecut. În opinia mea, Cristi Brănescu trebuie să beneficieze în continuare de încredere, însă şi implicarea şi abordarea lui să fie pe alte coordonate. Nu trebuie însă să găsim vinovaţi la mijlocul campionatului. Avem nevoie de realism, coerenţă şi unitate“, mai precizează oficialul Farului, care în această pauză competiţională va face şi unele propuneri pentru întărirea lotului cu câţiva jucători.