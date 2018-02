Conducerea Școlii 28 face dezmințiri! Despre ce este vorba?!

19:07:12 / 01 Februarie 2018

ce as face

Personal, daca as fi director si m-as afla in fata unui astfel de caz, si daca mi-as aprecia si iubi meseria, mi-as respecta cu adevarat pozitia sociala privilegiata pe care o am in societate, de a fii conducatorul unei unitati de invatamant, si n-as stii ce sa fac, din pur interes profesional, din dedicatie fata de munca pe care o prestez, as cauta ajutor specializat, mai intai pentru mine, ca director, sa aflu de la persoane abilitate de ce se comporta cum se comporta astfel de copii, si apoi din proprii mei bani sau poate as gasi specialisti doritori sa faca munca pro bono - din pura placere profesionala -, sa vina la scoala, sa avem o discutie cu acel elev, intr-un mediu profesional. Asta as face eu, daca as fii director, si mi-ar pasa de calitatea muncii pe care o prestez.