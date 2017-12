Conducerea „Spiru Haret” refuză să dea socoteală Ministerului Educaţiei

Ghidîndu-se după învăţămintele zicalei „Cîinii latră, caravana trece”, rectorul Universităţii „Spiru Haret” (USH), Aurelian Bondrea, a anunţat, la sfîşitul săptămînii, că admiterea la instituţia pe care o conduce continuă, întrucît nu are nevoie de aprobare, nu dă socoteală nimănui şi nu o întreabă pe ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, ce are voie sau nu să facă. „Toate diplomele de la USH sînt legale. Promovarea profesorilor şi a conferenţiarilor este legală şi nu are nevoie de viza Ministerului Educaţiei. Toate facultăţile, programele şi specializările sînt legale şi poate doar trei sau patru nu au autorizare, dar vor avea. Fac admitere în continuare, nu am nevoie de aprobare. Păi ce, eu o întreb pe doamna Andronescu?”, a afirmat rectorul instituţiei de învăţămînt superior, adăugînd că echipa de control a Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării (MECI) şi-a încheiat mandatul vineri. „Aşteptăm şi noi concluzii. Nu ni s-a prezentat nimic. Au hotărît ce au vrut. Studenţii noştri sînt evaluaţi pe baza celor mai înalte tehnologii. Noi nu avem nevoie de sprijin politic. Sînt universitate privată şi nu are voie nimeni să se amestece în viaţa academică”, a mai spus Aurelian Bondrea. Mai mult, conducerea USH a trimis un memoriu MECI prin care solicită „în mod deschis ca, în îndeplinirea funcţiilor şi atribuţiilor ce vă revin potrivit legii, să încetaţi campania de denigrare a USH, urmînd a vă exprima liber în cadrul procedurilor legale aflate pe rol, să respectaţi principiile deontologice ale funcţiei publice între care se află legalitatea, imparţialitatea şi obiectivitatea, transparenţa şi responsabilitatea care vă sînt şi dumneavoastră opozabile, abţinîndu-vă pe viitor de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii morale şi materiale USH”.

Intelectualii susţin demersul Ministrului Educaţiei

În timp ce conducerea USH consideră că instituţia de învăţămînt este nedreptăţită, un grup de intelectuali, printre care Andrei Pleşu, Gabriel Liiceanu, Andrei Cornea, Dan Perjovschi, Armand Goşu, Andreea Pora, Rodica Palade, Smaranda Vultur, Adrian Cioroianu, redactează o scrisoare deschisă în care îşi exprimă punctul de vedere cu privire la situaţia de la Universitatea Spiru Haret şi la încercările de muşamalizare a cazului. „Subsemnaţii, universitari, cercetători, oameni de cultură, am luat la cunoştinţă cu stupoare de încercarea sosită din partea unor politicieni importanţi, între care chiar preşedintele Traian Băsescu, de a muşamaliza şi atenua scandalul din jurul universităţii private „Spiru Haret”, ca şi de tentativa de a sugera că acest scandal are ca substrat o luptă pentru influenţă între universităţile de stat şi cele private. Nu există nimic care să legitimeze uriaşa impostură universitară pe care a creat-o Universitatea „Spiru Haret” cu singurul scop de a face o afacere pur lucrativă. Nu subversiunea din partea universităţilor de stat sau a sindicatelor a creat sutele de mii de studenţi „de la distanţă” ai Universităţii „Spiru Haret” şi nu ea a produs raportul aberant de peste 400 de studenţi la un cadru didactic (cînd norma europeană nu depăşeşte 20 de studenţi la un cadru didactic). Nici o maşinaţiune nu explică cataloagele cu 9.000 de studenţi, toate semnate de un singur cadru didactic, nicio conspiraţie împotriva învăţămîntului privat nu explică de ce s-au numit aproape 100 de profesori şi conferenţiari fără validarea comisiei Ministerului Educaţiei care, prin lege, are această responsabilitate”, se arată în varianta brută a scrisorii. Forma finală a acesteia va fi făcută publică, cel mnai probabil, în cursul săptămînii viitoare.